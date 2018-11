Käsipallileegion: Kristo Voika rabab tööd ja viskab väravaid Saksamaal, Patrail riske ei võta ja taastub operatsioonist

Esimest hooaega Saksamaal mängiv Kristo Voika on aga sattunud kaotustekeerisesse. Hooaja algul neljandas liigas kuuest mängust neli võitnud TSG Söflingen on järgmise kuue kohtumisega lisanud tabelisse vaid kolm punkti ning kaotanud viimased kolm mängu. Laupäeval jäädi 28:35 (17:16) alla SG Köndringen/Teningenile.

Voika: tahaks ju kõigi vastu puuri palle täis laduda

"Hooaeg algas meil tõesti hästi," tunnistas viimati neli ja üheksa kaasatehtud mänguga 31 väravat visanud Voika. "Kõik olid terved ja saime täiskoosseisuga treenida. Hetkel on kuus meest vigastatud, neist viiel tõsisemad hädad. Kaitses on meil eriti suured probleemid, mängime 3-2-1 kaitset ja see annab vastastele ohtralt ruumi tegutsemiseks."

Viljandi käsipalli kasvandik on varem mänginud ka Soomes ja Türgis. "Tase ja käsipall tervikuna on Saksamaal ikka täitsa teine. Enamus meeskondi mängibki väga kõrge kaitsega, mis mulle kui mängujuhile eriti ebameeldiv. Väga palju on mäng üles ehitatud kiiretele ja poolkiiretele rünnakutele," lahkas Voika Baden-Württembergi Oberliga käsipalli.

"Enda mäng on siiani olnud suhteliselt konarlik. Võtab aega teistsuguse stiili ja treeneri käekirjaga harjumine," sõnas läinud neljapäeval 28-aastaseks saanud Eesti koondislane. "Nende väheste tiimide vastu, kes 6-0 kaitses on, olen saanud paremini hakkama. Rahul kindlasti olla ei saa, sest tahaks ju kõigi vastu puuri palle täis laduda."