Käsipallileegion: Johannson Rumeenias finaali, Noodla lõpetas karjääri hõbedaselt

"Poolfinaalseeria oli väga pingeline ja võrdne. Ning äärmiselt toores!" sõnas Johannson. "CSM kaotas lisaks seeriale ka hambaid ja muid juppe ning meiegi jäime ilma kahest pallurist. Meie serblasest mängujuht viidi avamängult kanderaamil haiglasse ja otsustavas mängus jäime esimesel poolajal ilma põhiparemsisemisest."

Johannson jätkas kirjeldust: "Avakohtumises kukkusime vastaste väravasuul elu mängu teinud puurivahi otsa – jätsime kuuelt meetrilt sooritatud visetest 16 realiseerimata! Teise mängu pidanuks juba normaalajal võitma, aga me ei kaotanud seeria jooksul kordagi enesekindlust. Teadsime, et kuigi CSM on individuaalselt väga hea sats, siis meil on parem ja ühtse rusikana tegutsev meeskond."

Finaalis vastu astuv Dinamo on Rumeenias tiitlikaitsja. "See tõsiasi paneb vastasele suuremad pinged. Meie oleme hooaja eesmärgi täitnud ja saame minna mängima pingevabalt – just see võib tuua edu! Vigastatud paranevad hoogsalt ja loodetavasti oleme finaaliks täisrivistuses. Läheme lootusrikkalt võitlema tiitli nimel," kinnitas Johannson.

Noodla kogus karjääri jooksul 19 meistri- ja karikavõistluste medalit

Dramaatikat jagus Soomeski, kus Cocksi ja Dickeni vastasseisus oli võitude seis 1:1. Esmaspäeval jäi Dicken teisel poolajal seitsme väravaga taha, kuid näitas meeletut võitlusvaimu ja viis kohtumise lisaajale, kus siiski 25:26 (9:14, 22:22) alla jäi. Kolmapäeval andis Dicken järjekordselt kõva lahingu, kuidas kaotas jälle minimaalselt 27:28 (13:15).

Valdar Noodla viskas kahes viimases kohtumises vastavalt ühe ja neli väravat. "Kui esimesest kahest mängust oli üks meie ja teine Cocksi kontrolli all, siis nüüd olid väga võrdsed lahingud. Ütleks, et loteriil võitis natuke kindlam võistkond. Keegi ei uskunud, et me üldse Cocksile vastu saame, aga kasvasime võistkonnana finaalseeria ajal rohkem kui eelmise seitsme aastaga kokku," hindas Noodla.

"Nautisin seeriat üle pika aja täiega!" tunnistas hooajal 33 mänguga 69 väravat visanud Eesti eks-koondislane. "Võis olla muidugi, et tegu oli karjääri viimaste mängudega ja jõudsin selle võrra endast rohkem anda. Aga tervikuna jäin hooajaga väga rahule. Käes on aeg päikest nautida ja mõelda, et mis nüüd siis teha? Viimased 20 suve on ju tulnud juba varsti uue hooaja ettevalmistustrenni minna…"

Suvel 37-aastaseks saava Noodla saavutuste nimekirja jäi 14 medalit Eesti ja Soome meistrivõistlustelt, sealhulgas kullad HC Chocolate Boysiga 2005 ja Cocksiga 2010 ning lisaks vastavalt kaks ja kolm karikavõitu neist riikidest. Eesti koondist esindas Noodla 13 aasta jooksul ning ainuüksi MM- ja EM-valikmängudes viskas ta meie rahvuskoondise heaks 42 kohtumisega 78 väravat.

Mait Patraililt numbrite valguses hooaja võimsaim esitus

Bundesligast tuli eelmisel nädalal vastakaid uudiseid. Pühapäeval aitas Mait Patrail resultatiivsuspunktide valguses – väravaid ja sööte vastavalt viis ja kaheksa – hooaja parima etteastega TSV Hannover-Burgdorfi 33:23 (11:9) võiduni Ludwigshafeni Die Euleni üle. Söödumeistrite tabelis tõusis Patrail esikümne piirile. Kokku on eestlasest vasaksisemisel nüüd 68 söötu, jäädes 10. kohal paiknevale klubikaaslaslese Morten Olsenile neljaga alla.

Hannoveri klubi jätkab kuuendal kohal, aste kõrgemal paikneva THW Kieliga võrdselt 43 punkti peal. Dener Jaanimaa koduklubi TuS N-Lübbecke langes aga nädala lõpuks viimaseks, jäädes neljapäeval kodus alla SC DHfK Leipzigile 17:22 (6:13). Jaanimaa viskas ühe värava ja andis kaks resultatiivset söötu.