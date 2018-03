Käsipallileegion: Johannson jätkab Rumeenias liidrina, Varik viskas 19 väravat

Välismaal mängivatel Eesti käsipalluritel oli vastuoluline nädal – saadi valusaid kaotusi, kaotati play-offi pääsemise lootusi, ent samas visati "kamba" peale kokku 67 väravat erinevates liigades. Positiivseima uudisena jätkab Martin Johannson Rumeenia meistriliigas liidrina, ent ka Ott Variku kahe mänguga visatud 19 väravat väärib eraldi tähelepanu.

Saksamaa Bundesligas võitles Dener Jaanimaa koduklubi TuS N-Lübbecke viimasel sekundil välja 26:26 (12:14) viigi tabeli viimase TV 05/07 Hüttenbergi vastu. Just eestlasest paremsisemine oli täpsete tabamustega viimastel minutitel tähtsas rollis. Kokku jäi Jaanimaa arvele kolm väravat ja neli resultatiivset söötu.

Saksamaal tuli võite vaid kolmandast liigast

TSV Hannover-Burgdorf sai aga võõrsil hävitava 19:30 (8:14) kaotuse Frisch Auf! Göppingenilt, kellega juba teisipäeval kohtutakse kodusaalis uuesti – Saksamaa karikasarja veerandfinaalis. Pühapäeval sai Mait Patrail kirja ühe värava ja ühe söödu ning hannoverlased langesid liidrikohalt kolmandaks.

Tugevuselt järgmises sarjas, 2. Bundesligaski polnud eestlastele hea nädal. Esseni TUSEM kaotas kodus 26:27 (14:17) HSC 2000 Coburgile, Karl Roosna sai protokolli kaks väravat ja ühe resultatiivse söödu. Janar Mägi oli täpne korra kui EHV Aue alistus 27:33 (14:17) vahetule konkurendile HSG Konstanzile ning langes uuesti väljalangemisjoone alla, 17ndaks.

Oluliselt paremini läks meie meestel 3. liigas. Karl Toom viskas kolm väravat ja aitas TV 1893 Neuhauseni lõunatsoonis 32:27 (17:12) võidule TSG Hasslochi üle. Armi Pärt jäi küll nullile, kuid Mecklenburger Stiere alistas võõrsil DHK Flensborgi 32:26 (15:15) ja Schwerini klubi tõusis põhjatsoonis kolmandaks.

Johannsonile ja Pinnonenile võidud, Celminš jääb medaliheitlusest eemale

Rumeenia kõrgliigas jätkas võimsalt Bukaresti Steaua. Martin Johannson väravaid ei visanud, aga tabeli viimane Iasi CS Politehnica alistati 32:24 (18:13). Kolm vooru enne põhiturniiri lõppu on Steaual liidrina 49 punkti, Turda AHC Potaissa on aga ainult ühe punkti kaugusel.

Sloveenias ei õnnestunud Andris Celminši koduklubil RK Maribor Branikil end medaliheitlusse viiva nelja parema hulka mängida. Viimases põhiturniiri voorus tehti 25:25 (14:10) viik MRD Dobovaga, Celminši arvele kirjutati kolm tabamust. Kokku viskas Eesti koondise paremsisemine põhiturniiril 54 väravat.

Mõlemad Islandil mängivad eestlased viskasid eelmisel nädalal viis väravat ning said võidu ja kaotuse. Mikk Pinnoneni UMF Afturelding alistas meeste meistriliigas Reykjaviki Vikinguri 29:24, tribüünil vaatas koduklubi meeste kaotust ka Alina Molkova, kes naiste esiliigas pidi mõned päevad hiljem vastu võtma 21:26 kaotuse Reykjaviki Valuri B-tiimi käest.

Jürgen Rooba ja Amo HK lootused Rootsi kõrgliigasse tõusta said suure löögi kui pühapäeval jäädi 29:31 alla tabelis nelja punkti võrra eespool olnud IF Hallby HK-le. Eestlasest paremäär viskas viis väravat, aga tema koduklubi on kolm vooru enne põhiturniiri lõppu viie silma kaugusel üleminekumängudele viivast neljandast kohast.

Siuntio IF-i eestlased viskasid kahe mänguga 34 väravat

Soome kõrgliigas jagunesid meeskonnad kahte nelikusse ja mängitakse sarnaselt Eestiga vaheturniire. Tugevamas nelikus kaotasid Valdar Noodla ja Helsingi Dicken esmalt Riihimäe Cocksile 23:35 ja pühapäeval Vantaa Atlasele 15:22. Noodla viskas vastavalt ühe ja kaks väravat.

Nelja eestlast koondav Siuntio IF võitleb pääsu eest veerandfinaali nõrgemas nelikus. Eelmisel nädalal saadi esmalt valus 21:25 kaotus Grankulla IFK käest, kuigi eestlased viskasid 15 väravat – Ott Varik üheksa, Sten Maasalu viis ja Taavi Tibar ühe. Põlvevigastusest kuu aega tagasi võimsalt naasnud Ardo Puna paraneb nüüd kämblamõrast. Kips võetakse kohe maha ja Eesti pommitaja loodab kiirelt platsile tagasi saada.

Laupäeval oli Siuntio võõrsil kindlalt 38:25 üle Åbo IFK-st ning jälle olid eestlased suures rollis. Mängu parimaks valitud Varik tabas kümme, Maasalu viis ja Tibar neli korda. Kolm vooru enne lõppu on SIF seitsmes, kuid veerandfinaali viivast kuuendast kohast lahutab kolm punkti. Varik on 139 väravaga tõusnud vaid kolme tabamuse kaugusele liiga parimast snaiprist, Cocksi koondislasest Nico Rönnbergist.

Bramanis: olen esiliigas kõvasti mänguaega saanud

Oleme siiani veidi puudulikult kajastanud Jesper Bruno Bramanise tegemisi Hollandis, kus ta tänavuse hooaja eel liitus mulluse hõbedatiimi HC Kras/Volendamiga. Sügisel kuulus 20-aastane eestlane põhimeeskonna ridadesse, tehes debüüdi eurosarjaski. Edasi mängis Bramanis peamiselt klubi B-meeskonna eest ning reeglite järgi Hollandi ja Belgia klubisid ühendavas tugevas BENE-liigas mingist hetkest alates kaasa teha ei saanud.

"Kohalikud reeglid on keerulised, aga olen B-tiimis kõvasti mänguaega saanud ja meil läheb seal hästi," sõnas Bramanis, kelle meeskond juhib kaks vooru enne lõppu Hollandi esiliigat ning on ühe võidu kaugusel liigavõidust ja tõusust meistriliigasse. Viimati alistati WHC Den Haag 25:20 kui eestlases paremsisemine viskas kaks väravat.

"Kui BENE-liiga nüüd lõpeb, siis moodustub kaheksast meeskonnast Hollandi kõrgliiga play-off ning seal tohin jälle esindusmeeskonna eest mängida," selgitas Bramanis keerukate seaduste järgi toimivat kohalikku käsipallielu. "Õnneks olen esiliigas korralikult mänginud ja hiljuti tegin põhitiimi eest kaasa ka Hollandi karikasarjas, kus saime suure 35:14 võidu. Mängisin 20-25 minutit, aga postid jäid seekord mu visetele ette."