Käsipallileegion: Johannson ja Steaua ühe jalaga poolfinaalis

Johannsonil jätkub just tagaliinide kohta vaid kiidusõnu: "Raamide vahel seisvad mehed on olnud täiesti fenomenaalsed terve hooaja vältel ning see sümbioos nende ja kaitse vahel kannab meid siiani. Ja kui paaril korral ongi veidi kaitses lohisenud, siis õnneks on püss lahti läinud rünnakul."

Kahe võiduni mängitavas veerandfinaalis kohtus Steaua pühapäeval põhiturniiri kaheksanda tiimi, Baia Mare CS Minauriga ning sai kodusaalis 25:23 (12:11) võidu, Johannson panustas ühe tabamusega. "Avamäng käivitus raskelt. Kaitse pidas, kuid ise ei leidnud kuidagi vastaste väravat," sõnas Johannson.

"Poolajaks maadlesime viiki ja oma iseloomuliku taktikaga – kõva kaitse ja kiirrünnak otsa – tõime võidu koju," tegi kolmandat hooaega Steauat esindav mees kokkuvõtte. "Play-offid on nagu täiesti uus võistlus, enamus meeskondi veidi krampis ja kõike võib juhtuda. Mäng-mängult loodame, et tunne läheb mugavamaks. Ühes teises veerandfinaalpaaris juba nõrgem sats üllatas võõrsil, seega peab olema tähelepanelik – vigu andeks ei anta."

Johannson on küll sel hooajal visanud "vaid" 40 väravat, ent on Steaua nelja joonemängija seas resultatiivseim. "Meie süsteemis jõuab pall joonele vähem, meilt eeldatakse palju õigeid liikumisi, katteid ja muud säärast. Olen enda rolliga rahul! Alati saaks paremini, aga samas ka kõvasti kehvemini. Mänguaega saan kõvasti ja efektiivsus on olnud rahuldav," lisas Johannson.

Saksamaalt kolm võitu ja kolm kaotust

Eestlaste klubidel Bundesligas polnud hea nädal. Mait Patrail ravib endiselt valu tegevat põlve ja TSV Hannover-Burgdorf sai võõrsil HC Erlangeni käest 28:34 (15:16) kaotuse. Dener Jaanimaa tabas kümnest sooritatud pealeviskest neli, kuid tema TuS N-Lübbecke tunnistas medalitele võitleva SC Magdeburgi 34:24 (18:12) paremust.

Tänu võidule Jaanimaa koduklubi üle tõusis Magdeburg liigatabelis mööda ka Patraili meeskonnast. Tabelitipp on hetkel järgmine: Rhein-Neckar Löwen ja SG Flensburg-Handewitt 46, Berliini Füchse 43, Magdeburg 42, Hannover-Burgdorf 41, THW Kiel 39 punkti. TuS N-Lübbecke säilitas küll 16. koha, aga väljalangemistsoon tuli lähemale, sest 17. astmel asuv TV 05/07 Hüttenberg võitis ning mõlemal on nüüd 12 silma.

Teises Bundesligas liiguvad eestlaste klubide vormikõverad vastupidistes suundades. Janar Mägi oli heas hoos kui viskas viis väravat ja andis kaks resultatiivset söötu, ent EHV Aue sai kolmanda järjestikuse kaotuse, jäädes Bundesliga-tõusu suunas liikuvale SG BBM Bietigheimile 29:37 (12:15) kodus alla. 16.-17. kohtadel on HSG Konstanzil ja Auel võrdselt 18 punkti, aga kehvem väravate vahe jätab Mägi meeskonna väljalangemisjoone alla.

Karl Roosna ja Esseni TUSEM noppisid aga juba neljanda võidu järjest, alistades võõrsil 33:29 (16:13) tabeli punase laterna HG Saarlouisi. Roosna jäi seekord nullile ja Essen jätkab 10. kohal 28 punktiga. Tõusta on keeruline, ent mitte võimatu – koht eespool asuv Karl Toomi tulevae hooaja koduklubi TV Emsdetten on kuue silma kaugusel ja Esseni järgmine vastane.