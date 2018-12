Käsipallileegion: Islandi tase üllatas Eesti koondise väravavahti

"Enda mäng on nagu ta on alati olnud – sõidan kui ameerika mägedel. Esimesed kuud kuni novembrini oli stabiilsust, ise olin rahul ja bossidki kiitsid. Peale koondisepausi hakkasin ära vajuma ja viimane kuu oli ikka väga kole. Usun, et patareid said lihtsalt tühjaks. Nüüd on aeg akusid laadida ja pärast pühi puhtalt lehelt alustada," lisas Hispaanias puhkav Aleksejev.

Ardo Puna läks talvepausile kahes tabelis liidrina

Soome meistriliiga aasta viimases voorus kohtusid eestlaste klubid. Ardo Puna viskas mängu parimana 13 väravat ja aitas Helsingi IFK-l alistada Siuntio IF-i 33:29 (17:14). Sten Toomla oli vigastusest paranenuna esmakordselt sel hooajal HIFK-i koosseisus, ent mänguaega veel ei saanud. Siuntio poolel jäi Ott Variku arvele kuus ja Sten Maasalule viis väravat.

Liigat juhib Karjaa BK-46 22 punktiga, mängu vähem pidanud Riihimäe Cocks on 20 silmaga teine. HIFK asub 17 punktiga neljandal kohal ning Siuntio viis punkti ja kaks astet allpool. Puna juhib ülekaalukalt nii snaiprite tabelit 98 väravaga kui igas kohtumises parimatele mängijatele jagatavate punktide arvestuses 22 "tähega". Varik jagab väravaküttide seas 74 tabamusega kolmandat kohta, Maasalu on 62 väravaga üheksas.

RK Maribor Branik langes Sloveenia karikasarjast, kaotades tiitlikaitsja RK Celje Pivovarna Laškole 25:42 (14:23), Andris Celminš viskas kaotajate kasuks kolm väravat. Liigamängus saadi aga magus 26:24 (13:13) võit Loka RD Urbanscape'i üle, Celminš tabas korra. Talvepausile läks Branik 20 punktiga neljandal kohal ja vahe järgnevatega käristati juba neljale silmale.

Martin Johannson kahes viimases SEHA-liiga mängus Bukaresti Steaua eest platsil ei käinud, sest väike löök reielihasesse saatis Eesti koondise kapteni jõulupuhkusele pisut varem. Steaua kaotas Skopje Vardarile 30:34 (10:21) ja Novi Sadi Vojvodinale 25:28 (12:15).

Karl Roosna ja Krefeldi võidukäik jätkub

Saksamaa kolmanda liiga läänetsoonis jätkus Karl Roosna ja HSG Krefeldi võidukäik – 16. järjestikune võit tuli Team Handball Lippe II üle tulemusega 32:25 (20:14) ja Roosna viskas neli väravat. Et lähim jälitaja SGSH Dragons kaotas, on Krefeldil pärast 17 vooru neljapunktine edu. Roosna on seni visanud 57 väravat.

Sama liiga põhjatsoonis pidi Schwerini Mecklenburger Stiere tunnistama Saksamaa tippklubi SG Flensburg-Handewitti duubeltiimi 28:23 (12:10) paremust, Armi Pärt oli täpne kolmel korral. Stiere on tabelis viiendal kohal, jäädes liidrist ühe vähempeetud mängu juures üheksa punkti kaugusele.

Neljandas liigas jäi Kristo Voika arvele kaks väravat, kui tema koduklubi TSG Söflingen kaotas 27:34 (10:15) TV Weilstettenile. Saksamaa kahes kõrgemas sarjas eestlased platsil ei käinud. Mait Patrail ravib põlvevigastust, meeletuid minuteid sel hooajal mängivale Dener Jaanimaale anti puhkust, Karl Toom vigastas pöialt ning Rasmus Ots Bergischer HC koosseisu ei kuulunud.

Rootsi kõrgliigas tõi eelmine nädal HIF Karlskronale kaks kaotust, alla jäädi IFK Skövdele 23:34 ja Alingsås HK-le 22:27. Rooba viskas esimeses kohtumises ühe värava. Itaalia esiliigas lõpetas Sassari Raimond Handball aasta 32:26 derbi-võiduga Sassari Verdeazzurro üle. Mikk Pinnonen viskas üheksa väravat ja Raimond säilitas aastavahetuseks liidrikoha.