Käsipallileegion: Alina Molkova krooniti teist aastat järjest parimaks snaipriks

Piiri taga esinevatele käsipalluritele polnud eelmine nädal just üleliia edukas – 17 mängust, milles eestlaste klubid osalesid, võideti vaid neli. Mitme mängija jaoks jõudis tänavune hooaeg juba lõpule, sealhulgas meie parimate snaiprite puhul. Näiteks krooniti Alina Molkova Islandi naiste esiliigas parimaks väravakütiks.

Mullune Eesti parim käsipallur, Dener Jaanimaa viskas Bundesliga valitseva meistri ja tabeliliidri Rhein-Neckar Löweni võrku küll kuus palli ja lisas kaks resultatiivset söötu, ent TuS N-Lübbecke pidi tunnistama mannheimlaste 38:28 (20:13) paremust. Jaanimaa koduklubi jätkab 11 punktiga 16. kohal, aga neile järgnev TV 05/07 Hüttenberg tõusis tänu viigile vaid ühe silma kaugusele.

Pärdi klubi alistas oma tsooni liidri

Mait Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf said samuti kaotuse, jäädes võõrsil 26:29 (13:14) alla 9. kohal paiknevale HSG Wetzlarile. Patrail viskas neli ja söötis kolm väravat ning hannoverlased on endiselt neljandad 37 punktiga. Eespool on Rhein-Neckar Löwen 42, SG Flensburg-Handewitt 40 ja Berliini Füchse 38, kohe selja taga SC Magdeburg 36 silmaga.

Esseni TUSEM lõpetas 2. Bundesligas kuuemängulise kaotustejada ja alistas 28:24 (15:8) Dessau-Rosslauer HV. Karl Roosna kahest viskest ei leidnud kumbki teed väravasse. Janar Mägi oli täpne ühel korral kui tema EHV Aue tegi 32:32 (19:17) viigi TV Emsdetteniga. Essen on 22 punktiga 12. kohal, Aue neli punkti ja neli kohta tagapool.

Saksamaa 3. liiga põhjatsoonis said tähtsa võidu Armi Pärt ja Schwerini Mecklenburger Stiere, põhjustades liidermeeskond HSV Hamburgile hooaja teise kaotuse. Pärt 33:32 võidus Saksamaa eks-meistri vastu väravaid ei visanud. Stiere on põhjatsoonis 29 punktiga kolmandal kohal, liider HSV-st 11 silma maas. Vigastatud Karl Toom ei teinud kaasa kui TV 1893 Neuhausen lõunatsoonis 26:29 kaotuse TV Hochdorfi käest sai.

Alina Molkova: loodan sammu edasi teha

Islandil lõppes naiste esiliiga, kus Reykjaviki Vikingur kaotas 26:27 IF Fylkirile ning lasi viimase vooru vastase liigatabelis mööda. Alina Molkova viskas pooled kaotajate väravatest. Vikingur lõpetas hooaja 11 punktiga 6. kohal, saades 16 kohtumisega viis võitu ja ühe viigi.

Molkova krooniti aga teist hooaega järjest esiliiga parimaks snaipriks, visates 14 mänguga koguni 138 väravat. Lisaks tabas ta ainsaks jäänud karikamängus 17 korda. "Lõppenud hooaeg oli parem kui mullune. Naiskonna koostöö sujus paremini, ent päris rahule jääda ei saa – võinuksime tabelis kõrgemal olla, kuid paljudes mängudes jäi natuke millestki puudu," kommenteeris Eesti koondislane.

"Ise mängisin enamikes kohtumistes kaasa kõik 60 minutit, vaid kaks jäi vigastuse tõttu vahele," lisas Molkova. "Suurema osa ajast tegutsesin vasaksisemisena, vahel ka mängujuhina ning kaitses toimetasin vasakul äärel. Olen väga rahul, et mu esimeseks välisklubiks oli Vikingur. Pärast kaht edukat hooaega loodan nüüd teha sammu edasi."

Siuntio eestlased lõpetasid hooaja viskekontserdiga

Rumeenias mängiti karikasarja finaalturniir, kuid meistriliigat juhtiv Bukaresti Steaua jäi tühjade pihkudega. Martin Johannson viskas mõlemas kohtumises ühe värava, kuid Steaua kaotas nii poolfinaali hiljem karikavõitjaks tulnud AHC Dobrogea Sudile 26:30 kui pronksimatši Baia Mare CS Minaurile 24:26.

Soomes lõpetati põhiturniiri teist etappi, kus nii Janis Selge kui Valdar Noodla jäid nullile kui nende koduklubid Karjaa BK-46 ja Helsingi Dicken kaotasid eelmisel nädalal Riihimäe Cocksile. Dickeni 30:21 võidumängus Vantaa Atlase üle viskas Noodla aga kaks väravat. BK-46 lõpetas tugevama vaheturniiri teisel kohal ja pääses otse poolfinaali, Dicken oli kolmas ning kohtub veerandfinaalis Helsingi IFK-ga.

Küll aga panid viimases voorus uue märgi maha Siuntio IF-is mängivad eestlased, visates nelja peale koguni 24 väravat. SIF alistas hooaja viimases mängus kodusaalis Åbo IFK 33:32, kusjuures Ardo Puna tabas kümme, Sten Maasalu ja Ott Varik viis ning Taavi Tibar neli korda. Varik lõpetas 150 väravaga Soome kõrgliiga põhiturniiri snaiprite tabelis teisel astmel, Maasalu oli 114 tabamusega samas arvestuses kaheksas.

Hoolimata resultatiivsusest pidid kaotustega leppima nii Mikk Pinnonen, Andris Celminš kui Jürgen Rooba. Islandil viskas Pinnonen meeskonna parimana kuus väravat, kuid UMF Afturelding kaotas 28:32 Reykjaviki Valurile. Sloveenias oli Celminš RK Maribor Braniki 21:26 allajäämises RD LL Grosist Slovani vastu täpne neljal korral ning Rootsi esiliigas jäi Rooba arvele 11 tabamust kui Amo HK napilt 35:36 Tyresö Handballile kaotas.