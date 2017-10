Käsipallikoondise kapten: meil on koondises ägedad mehed. Eranditult kõik!

Eesti käsipallikoondise MM-nädal möödus kiirelt ja pakkus nii kurbi kui rõõmsaid toone. Võõrsil kaotati Bosnia ja Hertsegoviinale 24:31, kodus võeti aga magus ja emotsionaalne 29:25 võit. Eesti koondise kapten Martin Johannson lõpetab seekordse blogideseeria omapoolse tagasivaatega.

"Usun, et siit on palju positiivset kaasa võtta – peamisena meie kohanemisvõime ja usk enesesse ning võitlustahe! Ainus tõrvatilk meepotis oli esimene pooltund Sarajevos, mil meile anti väike õpetus, et peame reaalselt mängima endi maksimaalsel tasemel, mitte ainult sellest mõtlema.

Teine poolaeg nägi juba meie moodi välja, aga kahjuks oli rong läinud. Kodus aga jätkasime samal joonel, tugeva algusega ja kindla sooviga võita terve mängu vältel. Väikesed langused said kiiresti lõpetatud õigel ajal ning tuli igati teenitud tulemus. Jaanuaris on kõik võimalik! Täname ka suurepärast publikut!

Meie meeskonnavaim väärib eraldi esiletõstmist, kuigi on keeruline kirjeldada midagi, mis füüsiliselt ei eksisteeri. Samas tunned sa seda ja oled veendunud olemasolus. See kujuneb ajaga, koos olles, koos väljakul võideldes ja neid toetades, kes parajasti võitlevad. Koos peale võitlust analüüsides, võitu tähistades või siis kaotust kahetsedes.

See on nagu vendlus! Meil on väike riik, piiratud käsipalliring, mis tähendab, et kõik tunnevad kõiki juba aastaid. Noorteklassis olid ju paljud omavahel liigasisesed rivaalid, aga sealt on kasvanud ka vastastikune austus. Ja nüüd panna ühiselt selga Eesti koondise särk ja minna koos mõne võõra vastu, on väga kihvt. Natuke isegi filmilik ja poisid tahavad kasutada neid võimalusi.

Meil on ägedad mehed koondises! Eranditult kõik! Ülistan kogu seda koondisega veedetud nädalat, mil koos saime olla. Eks meil saab ju nalja ka. Ja mitte vähe, vahel on see lausa haige – ports koomikuid on kokku saanud ja loobivad armutult teineteisele päevad läbi puid alla!"

MM-valiksarja 6. alagrupis on Eestil ning Bosnia ja Hertsegoviinal nüüd 2 punkti. Alagrupi kolmas meeskond on Šveits, kes peab kõik kohtumised 2018. aasta jaanuaris. Eesti kohtub šveitslastega esmalt 3. jaanuaril kodus ja siis 7. jaanuaril võõrsil. Enne aastavahetust osaleb Eesti koondis rahvusvahelisel turniiril Riias, kus vastasteks võõrustajad, Holland ja Egiptus.