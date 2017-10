Käsipallikoondise kapten: meil on asendamatud mehed abiks

Eesti meeste käsipallikoondis alustab kolmapäeval võõrsil maailmameistrivõistluste valiksarja Bosnia ja Hertsegoviina vastu.

Kui viimati toimunud EM-valiktsüklis pidi Eesti läbi ajama liidrite Mait Patraili ja Dener Jaanimaata, siis seekord on mehed rivis, kirjutab ERR Sport.

Koondise kapten Martin Johannson tunnistas, et täiskoosseius mängimine teeb meele rõõmsaks. "Meil on asendamatud mehed abiks," ütles Johannson ERR-ile. "Seekord on mängijate ring laiem ja jätkame sealt, kus eelmine kord pooleli jäime."