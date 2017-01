Eesti käsipallikoondis alustas teekonda 2020. aasta EM-finaalturniiri suunas. Valikturniiri esimese osa avamänguna sõidetakse külla Kosovo koondisele, kellega kohtutakse homme õhtul. Reis Gjakovë-nimelisse linna kulgeb läbi Istanbuli ja Priština lennujaamade.

Koondise abitreener Martin Noodla teatab Istanbuli lennujaamast: "Esimene osa reisist möödus väga sujuvalt. Kes mängis midagi, kes vaatas filmi, kes lihtsalt puhkas. Minagi lülitasin end käsipallist välja ja nautisin hoopis viimast Jääaega. Meeskonnas on tunnetatav hea emotsioon, aga samas ka väike ootusärevus.

Üritasime pidada läbirääkimisi uue mängija hankimiseks, sest meiega koos lendas ka Eesti võrkpallikoondise üks liidreid Oliver Venno. Temast olnuks kindlasti kasu, koos Armi Pärdiga moodustanuks nad võimsa kaksiktorni meie keskkaitsesse. Aga kahjuks pidi Oliver siiski oma Türgi võrkpalliklubi juurde siirduma.

Kui tõsisemalt, siis reisile eelnenud treeningud möödusid hästi, vaatasime kiirelt liikumised üle ja poiste jaoks oli rohkem tegu nii-öelda taastutvumisega, kuna mängijaid on paljudest eri klubidest. Kapten Martin Johannsonil löödi küll nina kergelt veriseks, aga nagu naljatasime, siis see on lihtsalt uus reegel – vanasti sai trenni hilinemise eest trahvi, nüüd tuleb füüsiline noomitus."

Eesti pole Kosovoga kunagi varem ametlikes mängudes A-koondise tasandil kohtunud. Küll kaotati samale vastasele nende koduplatsil 2015. aasta juunis toimunud IHF Emerging Nations Men’s Championship nimelise võistluse raames veerandfinaalis 30:31, ent tegu oli vanusepiiranguga turniiriga. Samal suvel alistas meie U19 koondis Kosovo 2015. aasta suvel EM-mängus 25:19. Täna juba täiskasvanute koondises palliv Andris Celminš viskas toona 9 väravat.

Eesti koondise koosseis avamänguks: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome) ja Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa).