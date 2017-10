Käsipallikoondis pani Bosnia fännid hüüdma: Eesti, Eesti!

Eesti võttis Kalevi spordihallis peetud MM-valiksarja matšis Bosnialt ja Hertsegoviinalt magusa revanši.

Aga alustame natuke kaugemalt. Käsipallikoondist saadab juba mõnda aega tõdemus, et meil on küll maailmaklassist mängijaid, kuid meeskonnana pole potentsiaali avatud. Ainult korra on EM-valiksarjas jõutud otsustavasse play-off’i. Kaks aastat tagasi lõppes valiksari juba esimeses eelringis eriti valusalt, otsustavas mängus jäädi alla… Luksemburgile. See kõlab viletsasti. Tõsi, järgmises ringis alistas tubli väikeriik korra ka Soome.

Kindlasti ei soovi koondise liidrid Mait Patrail (29) ja Dener Jaanimaa (28) minna ajalukku kui mängijad, kes lõid läbi tugevas Saksamaa Bundesligas, ent ei saavutanud edu Eesti särgis. Niisiis, sel põlvkonnal on tagumine aeg hakata ilusaid võite korjama. Tasapisi ongi algust tehtud: uue EM-valiksarja eelringis lükati auti Türgi, nüüd saadi MM-valiksarjas jagu eelmisel MM-il 20. koha teeninud Bosniast ja Hertsegoviinast. „Usun alagrupist edasipääsemisse. Kõik on võimalik, kui terve meeskond hästi mängib ja tahab!” kuulutas Patrail.

Poolproff Ots osutus jokkeriks

Sarajevos jäi Eesti valiksarja avamängus Bosniale ja Hertsegoviinale alla 24 : 31. Kahe mängu vahel tegi peatreener Rein Suvi abilistega mänguplaanis mitu muudatust. Kaitsemäng tõmmati madalamale ja nii muudeti vastaste ohtlike joonemängijate elu keerulisemaks. Kaitses mängiti kahe joonemängijaga, Martin Johannsoni kõrval rassis kahemeetrine Armi Pärt. Jackpot’iks osutus Eston Varuski asemel Rasmus Otsa väravasuule usaldamine – 25-aastane Viljandi kollkipper tõmbas tõrjetega kogu tiimi käima ja pani 700-pealise publiku rõkkama. Poolaeg võideti 17 : 11, vastased jõudsid seejärel küll korduvalt kahe värava kaugusele, kuid mängu võit kuulus Eestile 29 : 25.

Pärast matši tõmbas Johannson Otsale pähe värvilise nokatsi ja selgitas ajakirjanikele: „See on meil parima mängija rändkarikas, iga kohtumise järel vahetab omanikku.”

Ots muheles tagasihoidlikult ja võttis omaks, et tegu oli karjääri parima etteastega. Ta on poolproff, kes peale käsipalli mängimise töötab elektritarvete müüjana ja treenib spordikoolis lapsi. Millal sinust proff saab? „Siis, kui pakutakse. See eesmärk on mul küll.”

Kõige rohkem sahistas vastaste väravavõrku paremäär Jürgen Rooba, kes viskas kaheksa väravat. Jaanimaa lisas kuus, Mikk Pinnonen neli ja Patrail kolm. Eesti sisukas etteaste pani usku vahetama ka kohale sõitnud emotsionaalsed Bosnia ja Hertsegoviina fännid, kes pärast kaotust skandeerisid: Eesti, Eesti!

Unistus MM-ist jäi ellu, kuid sinna on väga pikk tee. Jaanuaris tuleb võita Šveitsi, seejärel loota, et Šveits kahest mängust vähemalt korra seljatab Bosnia. Play-off’i pääseb kuue valiksarja alagrupi võitja kõrval veel kümme EM-finaalturniiri tagumist ehk järgmises ringis oleks oponent veel kõvem.