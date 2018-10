Käsipallikoondis kogunes logistikakurvide kiuste Hollandis

Noodla on Sivertssoniga viimastel kuudel tõsist koostööd teinud. "Oleme kohtunud nii Rootsis kui Tallinnas ning väga sügavalt analüüsinud eelmiste aastate koondist ja tänaseid meie meeste klubimänge. Thomas on videoanalüüsis väga tugev ja meil on iga mängija kohta põhjalikud klipid," sõnas Noodla.

"Mulle tema mõtted ja plaanid meeldivad, näiteks eesmärk iga palluri roll meeskonnas selgemaks muuta," kinnitas Noodla. "Rünnakujooniseid peame veel trennides katsetama, sest Mait Patraili ja Mikk Pinnoneni puudumine polnud plaanides. Kokku saame küll esmakordselt, aga usun, et nii-öelda must töö paberil on meil päris korralikult ära tehtud."

Martin Johannson: olen väga põnevil koostööst uue peatreeneriga

2020. aasta EM-valiktsüklis algab teine ja otsustav faas, kus kaheksast alagrupist saavad otsepääsme finaalturniirile iga neliku kaks paremat ning lisaks neli paremat kolmandal astmel lõpetanut. Eesti koondis kuulub 4. alagruppi koos Hollandi, Sloveenia ja Lätiga. Esimene kodumäng peetakse pühapäeval Kalevi spordihallis sloveenide vastu.

"Loosiga meil pigem vedas kui läks halvasti," arvas Eesti koondise kapten Martin Johannson. "Eesti oma madala kännu otsast ei alahinda kedagi, aga korraliku esituse korral on Läti ja loodetavasti Hollandki hammustatavad. Sloveenia on paberil klass omaette, aga lähiajalugu on näidanud, et tugevad Balkani tiimid nagu Bosnia ja Makedooniagi lahkusid meie vastu platsilt noruspäi."

Esmakordselt 24 meeskonna osalusel peetav EM-finaalturniir annab suuremaid lootusi ka väiksematele käsipalliriikidele. "Tõsiasi on, et iga punkt on arvel, sest mõned alagruppides kolmandaks jäänud saavad ka pääsme. Väljakutse on suur ja meie poistel on isu finaalturniiri järele meeletu. Kindlasti anname maksimumi, et seda saavutada," kinnitas Johannson.

"Esmakordselt ajaloos on meie rahvuskoondisel välismaalasest peatreener ning isiklikult olen väga põnevil alustamaks koostööd," sõnas 33-aastane Bukaresti Steaua joonemängija. "Tegemist on tasemel treeneriga ja olen kindel, et Thomas loob meeskonnas uue hingamise. Saame näha, millise mängu ülesehituse toob teisest koolkonnast tulev treener ning loodan, et suudame tema plaanid ja vaated edukalt ellu viia."

Eesti koondise koosseis EM-valikmänguks Hollandiga:

Väravavahid: Rasmus Ots (Bergischer HC), Marius Aleksejev (Akureyri HF), Eston Varusk (Põlva Serviti).

Joonemängijad: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere), Hendrik Varul (Põlva Serviti), Markus Viitkar (HC Tallinn).

Paremääred: Jürgen Rooba (HIF Karlskrona), Kristjan Muuga (Põlva Serviti).

Vasakääred: Henri Sillaste (Põlva Serviti), Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper).

Paremsisemised: Dener Jaanimaa (TuS N-Lübbecke), Andris Celminš (RK Maribor Branik).

Vasaksisemised: Karl Toom (TV Emsdetten), Henri Hiiend (Põlva Serviti), Robin Oberg (HC Tallinn).

Mängujuhid: Kristo Voika (TSG Söflingen), Karl Roosna (HSG Krefeld).

Treenerid: Thomas Sivertsson (peatreener), Martin Noodla (abitreener).