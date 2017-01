Maailmameistrivõistlused käsipallis jätkuvad Prantsusmaal täie hooga ja enne viimast alagrupivooru on selgunud juba 13 kaheksandikfinalisti. Kolm ülejäänut lisanduvad viimaste mängude järel, mis peetakse neljapäeval ja reedel.

Eesti koondise ja TSV Hannover-Burgsdorfi mängija Mait Patrail jagab oma muljeid MM-ist: "Eks ma vaatan ikka käsipalluri pilguga, milliseid uusi liikumisi meeskonnad teevad ja kuidas olukordi lahendavad. Eile oli väga põnev Hispaania ja Makedoonia vastasseis, kus viimane terve kohtumise rünnakul seitsmekesi kuue vastu ehk ilma väravavahita mängis. See oli üllatav, aga nad said suurepäraselt hakkama.

Mul on MM-il viis klubikaaslast neljas erinevas koondises ja loomulikult hoian neile pöialt. Seni on nad kõik väga head olnud. Ehk ainult mu hea sõber Joakim Hykkerud saab Norra eest vähem mänguaega, aga tal on oma positsioonil Bjarte Myrhol ees. Island pole seekord nii tugev kui varem. Mitme põhimehe puudumisel on Runar Karason palju ja hästi mänginud. Vaid viimati Angola vastu ei tulnud tal kõige paremini välja.

Minu taanlastest klubikaaslased Morten Olsen ja Casper Mortensen on mõlemad head olnud ja meeskondki tunnistab ainult võite. Morten on üks võtmemängijaid, Casper jagab mänguaega enam-vähem võrdselt teise äärega. Ja sakslaste eest on Kai Häfner oma koha kindlalt ära täitnud, ent nüüd võib tema mänguaeg väheneda, sest kaheksandikfinaalide eel lisandus tiimi Holger Glandorf.

Usun, et mingit värvi medal või medalid tulevad mu klubisse kindlasti. Saksamaal ja Taanil on väga head võimalused maailmameistriks tulla, ent muidugi on ka Prantsusmaa ja Horvaatia head käsipalli näidanud. Mul päris kindlat lemmikut polegi, vanasti hoidsin küll pöialt Rootsile. Nüüd pigem jälgin, et oma klubikaaslastel või sõpradel hästi läheks.

Uues formaadis on teine alagrupifaas asendunud kaheksandik- ja veerandfinaalidega ning siin võib üllatusigi tulla, sest on vaja vaid üht head päeva mõne soosiku alistamiseks. Samas need tiimid, kes 8-9 palluriga peavad läbi ajama – näiteks horvaadid või sloveenid – neil võib raskeks minna, sest tihe mängudegraafik võtab oma osa ja väsimus hakkab kindlasti rolli mängima.

Mu enda seis on päris hea, saan juba korralikult kõndida ning täna sõitsin 30 minutit jalgratastki. Seni olen saanud suurepärast ravi, massaaže ja füsioteraapiat, meil on klubis mitu inimest, kes ainult sellega tegelevad. Joosta ma veel ei tohi, aga usun, et kahe nädala pärast kui Bundesliga pausilt naaseb olen juba rivis ning saan kaasa mängida."

MM-il on kahes alagrupis enne viimast vooru kõik selge, nii pääsesid A-grupist 16 parema hulka Prantsusmaa, Norra, Venemaa ja Brasiilia ning D-grupist Taani, Rootsi, Egiptus ja Katar. B-grupist on edasi Hispaania, Sloveenia ja Makedoonia, viimane pääse jagatakse Islandi (3 punkti) ja Tuneesia (2) vahel. Viimases voorus kohtuvad meeskonnad vastavalt Makedoonia ja Angolaga.

C-grupis on seis segasem. Edasipääsu kindlustasid seni ainult võite tunnistanud ja viimases voorus omavahel kohtuvad Saksamaa ja Horvaatia. Ungaril on 4, Valgevenel ja Tšiilil 2 punkti. Saudi Araabia on küll nulli peal, ent viimase vooru võiduga tšiillaste üle võib veel kaarte segada ja "surnud ringiga" hea õnne korral edasigi pääseda.