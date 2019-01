Käsipalli MM-blogi. Rasmus Ots: väravavahtide tase on väga-väga kõrge!

"Suuri üllatusi seni veel nähtud pole – tugevad on need, kes peavadki olema. Võibolla Austria kaheksaväravaline kaotus Tšiilile oli ootamatu, aga austerlased pole hetkel esimese suurusjärgu tiim. Saksamaa viik Venemaaga polnud ka kindlasti tulemus, mida sooviti, ent sakslastel on palju lahkhelisid ja saab näha, kuidas neil edaspidi läheb.

Mina peaksin soosikuks Rootsit. Neil on hetkel väga hea kooslus kogemusest ja noorusest, suurepärane väravavahtide paar Mikael Appelgreni ja Andreas Palicka näol ning lihtsam alagrupp. Pikal turniiril võib osutuda oluliseks, et saad kuskil jõudu kokku hoida. Vaheturniiriks saavad rootslased vastased C-alagrupist ja arvan, et seegi on kergem, kui näiteks teiselt tabelipoolelt tuleks vastu Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa.

Rootsi koondises on minulgi kaks klubikaaslast, kellest Max Darj on võimas kaitsetugi. Skoori ta ei tee ja keskendub kaitsetegevusele ning on seal väga hea. Linus Arnessoni osaks on olla mängujuhi kohal teine viiul, sest treenerid eelistavad Jim Gottfridssoni. Taset tal oleks, aga ees on tipptasemel Flensburg-Handewitti pallur.

Tiimikaaslastest ehk kõige paremat turniiri on tegemas Arnor Thor Gunnarsson, kes hetkel Islandi koondise parim snaiper. Ta müttab paremal äärel 60 minutit, nii kaitses kui rünnakul ja loodetavasti suudab Island viimases voorus Makedooniat võita ning edasipääsu kindlustada.