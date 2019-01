Käsipalli MM-blogi. Martin Johannson: geniaalne Hansen dirigeeris fantastilised taanlased kullale

"Finaalis ei võtnud kaua aega, enne kui sai selgeks, kuhu see tiitel läheb. Tegemist on küll päris sarnase stiiliga meeskondadega, aga Taani realiseeris oma võimalused pea eksimatult. Kaitsetöö positsioonirünnaku vastu oli taanlastel maailmaklass ja ütleksin, et sel MM-il kõigist üle – dünaamiline ja jõuline ning kohati ennastohverdav.

Ja siis Taani rünnak eesotsas geniaalse dirigendi Mikkel Hanseniga, kes raputas ristnurkasid igast asendist ja jagas filigraanseid sööte oma välkkiiretele meeskonnakaaslastele, kes omakorda õigel ajal õiges kohas olid – seda kõike oli fantastiline vaadata! Parim meeskond võitis tiitli!

Pronksimäng oli põnevam, vanad raskekaallased omavahel, põlvkonnavahetuse lõppfaasis tulevaste maailmameistrite satsid. Käis vahespurtide mäng – sakslased eest, prantslased järgi ja nii uuesti, kuni Saksamaal sai uueks spurdiks jõud otsa. Prantslaste poolfinaalis olematu väravavaht jäi mõnele pallile ette ning viimasel sekundil saadi 26:25 (9:13) võit.

Lugesin põnevusega eelmiseid blogisissekandeid ja pean MM-i kohta tervikuna eelnevalt arvamust avaldanud ekspertidega sajaprotsendiliselt nõustuma. Väravavahtide poolt suurepärane turniir. Kaitsetöö tase ja tähtsus tõuseb turniir turniirilt. Mängukiirus ja tehnilisus samuti.

Kui aus olla, siis mõtlesin kohati, et viskan enda ketsid varna ja viin mänguvormi klubi kontorisse tagasi ning tulen koju mööblit tassima, sest ma ei tee sama sporti. Nemad seal MM-il on käsipallurid, mina lihtsalt mängin käsipalli. Suurepärane turniir, meeletu tase ja head elamused!