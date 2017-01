Eile hilisõhtul algas Pariisis käsipalli maailmameistrivõistluste finaalturniir meestele. Tegemist on juubeliga – maailmameister selgub 25. korda. Plaanime 20 päeva jooksul tuua huvilisteni uudiseid ja mõtteid nii kohapealt kui kodunt Eesti käsipalli tippspetsialistide silmade läbi.

Ukse MM-maailma avab Viljandi HC peatreener Marko Koks, otse Pariisist: "Eilne avamine oli ikka korralik show, on selgelt näha, et prantslased tahavad kõike teha viimase peal. Korraldus on väga kõrgel tasemel, muidugi võib sama öelda ka turvameetmete kohta. Arvestades viimaste aegade sündmusi ei jäeta midagi juhuse hooleks ja erinevaid jõustruktuuride esindajaid kohtab igal sammul.

Ise olen siin rahvusvahelisel treenerite sümpoosionil, kuhu on kogunenud kirju seltskond – paarisaja osaleja seas on esindajaid kõikidest maailmajagudest. Ettekanded tulevad oma ala maailma tippudelt, eile näiteks kuulasime Michael Bieglerit, kes Poola koondise eelmisel MM-il pronksile viis ja nüüd Saksamaa naiste koondist juhendab.

Avamäng ise oli ühepoolne, Prantsusmaa alistas 15-tuhandelise publiku silme all Brasiilia 31:16. Ootasin lõuna-ameeriklastelt natuke rohkem, Rio olümpial näitasid nad paremat mängu. Aga prantslastel on muidugi väga võimas meeskond, isiklikult arvan, et nad on kodusel MM-il suurimad tiitlisoosikud. Legendaarne peatreener Claude Onesta küll lahkus, nii et saab näha, kuidas uuel juhendajal sujub.

Kullapretendente on muidugi veel. Minu sümpaatia kuulub juba aastaid Taani koondisele, kelle mängustiil imponeerib. Kuigi supertähti on neil ehk vaid kaks, väravavaht Mikael Landin ja Mikkel Hansen, siis loodan, et nad jõuavad kaugele. Alati stabiilne on Hispaania, sakslased on küllalt noore koosseisu hästi mängima saanud ja kindlasti on põnev näha, mida suudab eelmise MM-i hõbe Katar oma nii-öelda kokkuostetud võimsa koosseisuga."

Käsipalli MM-il osaleb 24 meeskonda, kes jagatud nelja alagruppi, kust play-off mängudele pääseb igast neli paremat. A-alagrupis mängivad: tiitlikaitsja Prantsusmaa, eelmine MM-pronks Poola, Venemaa, Jaapan, Norra ja Brasiilia. B-alagrupis: Hispaania, Sloveenia, Makedoonia, Island, Tuneesia ja Angoola. C-alagrupis: valitsev Euroopa meister Saksamaa, Horvaatia, Valgevene, Ungari, Tšiili ja Saudi Araabia. D-alagrupis: tunamullune MM-hõbe Katar, olümpiavõitja Taani, Rootsi, Egiptus, Bahrein ja Argentina.