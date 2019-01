Käsipalli MM-blogi: mängutempo on MM-il meeletult kõrge

Sõna MM-analüüsiks saab Eesti rahvuskoondise ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vasakäär Kaspar Lees:

"Arvan, et esinelikusse jõudsid neli paremat võistkonda. Kõigile nelja hulka kohti ei jätku ja muidugi jäid mitmed head käsipalli näidanud tiimid ukse taha. Rootsi oli väga tugev, Horvaatial läks õnnetult ja minu silmis mängis sümpaatselt ka Brasiilia. Euroopa meister Hispaania polnud sel korral piisavalt hea.

Taanil ja Saksamaal on kindlasti kasu olnud koduväljakueelisest ning kuigi taanlased mängivad poolfinaali nüüd Hamburgis, on seal usutavasti palju nende fänne. Taani on siiani teinud fantastilise turniiri, aga Prantsusmaa on viimasel kümnendil tõestanud, et nad oskavad pikkade turniiride lõpus hästi tegutseda. Mulle tundub, et prantslased pole end veel maksimaalselt käima saanudki.

Loomulikult jälgin erilise tähelepanuga oma positsiooni mehi ehk ääremängijaid ja nende roll meeskondades on endiselt tohutu. Käsipall tervikuna on sellel MM-il veelgi kiiremaks muutunud ja äärtele leitakse lahendusi ning realiseerimise kvaliteet on uskumatult kõrge. Näiteks norralaste vasakäär Magnus Jøndal on tabanud 51-st viskest 46!

Taani eelistab veidi üllatuslikult vasakul äärel noort Magnus Landini. Rootslastel tegi Taani vastu supermängu Jerry Tollbring, kes küll juba paar aastat Bundesligas tegutsenud, aga on siiski uue generatsiooni mängumees. Kogenud meestest meeldis mulle venelaste Timur Dibirov. Sakslaste Uwe Gensheimer on endiselt hea, ehkki eksib rohkem kui varem.