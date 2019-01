Käsipalli MM-blogi | Mait Patrail: turniiri ilmestab väga hea kaitsetegevus

"Tänavust MM-i saan päris palju jälgida, sest taastun alles vigastusest ning teen esimesi jooksusamme. Käisin eelmisel laupäeval ka Berliinis kohapeal vaatamas kolme mängu ja sain võimsa kogemuse. Juba avamänguks Venemaa - Korea oli saal puupüsti täis, siis nägin, kuidas Saksamaa kodupubliku ees Brasiilia alistas ning veel Prantsusmaa - Serbia lahingut.

Senise turniiri kohta ütleks, et kõik on läinud nii, nagu peab – suured on võtnud oma, liigselt pole üllatusi olnud. Võibolla Austria nõrk esinemine oli ootamatu, neil on ikkagi pea pooled pallurid Bundesligast. Ka tõsiasi, et Katar oma võimalused Egiptuse vastu maha mängis, oli väike üllatus.

Minu silmis on parimat käsipalli hetkel näitamas Taani. Vaatasin eilset taanlaste 30:26 võitu Norra üle ning tagaliinis tegid Mikkel Hansen ja Rasmus Lauge, mis tahtsid. Viskasid kahe peale 21 väravat ja kui lisame siia Niklas Landini tõrjetöö väravasuul, siis oli ikka muljetavaldav esitus.

Tiitlikaitsja Prantsusmaa saab vaheturniiriks tagasi Nikola Karabatici, nii et nende probleemne rünnak muutub kindlasti tugevamaks. Üldse ilmestab MM-i hea kaitsetegevus ja väravavahtide töö, rünnak on murelapseks mitmele soosikule, peale prantslaste näiteks ka Saksamaa ja Hispaania jaoks.