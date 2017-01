MM-finaalturniir Prantsusmaal kolis lõplikult Pariisi, sest pidamata on vaid neli kohtumist – poolfinaalid ja medalimängud. Täna-homme selguvad paaridest Norra – Horvaatia ja Prantsusmaa – Sloveenia meeskonnad, kes mängivad kullale. Täie kindlusega võib öelda üht – saame ühe uue MM-medalisti, sest Norra ja Sloveenia pole varem MM-il medalisaajate hulka jõudnud.

Eesti koondise ja TSV Hannover-Burgdorfi mängija Mait Patrail arutleb poolfinaalide eel: "Veerandfinaalid minu jaoks üllatusi ei pakkunud, kahes selgus edasipääseja kiiresti kui Norra ja Sloveenia oma kohtumistes varakult eest läksid. Rootsi andis üllatavalt kõva lahingu prantslastele ja nende noor meeskond võib tulevikus olla medalimaterjal.

Hispaania kaotust Horvaatiale peavad mitmed ehk üllatuseks, aga minu jaoks oli see võrdsete heitlus, kust lihtsalt üks pidi välja langema. Samamoodi arvan ka Taani pudenemisest kaheksandikfinaalis, kuna Ungari oli targalt oma tähtmängijaid hoidnud ning ma arvasin, et kui nad mängu käima saavad, siis võib ka tulemus tulla.

Seni suurim pettumus on muidugi Saksamaa kaotus Katarile. Isegi täna on juhtunu mulle täiesti arusaamatu. Mäng oli Euroopa meistrite kontrolli all, kuniks mingil põhjusel jooksis juhe kokku ja hakati kohutavalt praaki tootma. Arvan, et ka treener ei teinud õigeid otsuseid mängu lõpus ning loomulikult näitas Katari väravavaht Danijel Saric ebanormaalseid tõrjeid.

Poolfinaalidest ootan enim reedest Norra ja Horvaatia vastasseisu. Norra pole kunagi MM-il nii kaugele jõudnud, samas kui Horvaatia ihkab revanšeerida 2009. aasta MM-i finaalis saadud kaotust Prantsusmaale. Eeldades muidugi, et korraldajad Sloveeniast täna õhtul jagu saavad, mis ma usun, pole prantslastele probleem.

Norra meeste käsipall on teinud võimsa sammu edasi. Naiste seas on nad maailmavalitsejad, aga nüüd on üha enam mehi Bundesliga tippklubidesse pääsenud ja läbi selle on ka koondise tase tõusnud. Nad mängivad väga kiiret käsipalli, mida on ilus vaadata. Üllatavalt head on olnud ka nende väravavahid, pidasin algselt seda positsiooni nende nõrkuseks.

Kaitse on norralastel ehk massilt veidi väiksem kui teistel, aga seetõttu dünaamilisem ja kiirem. Horvaatidel on suur probleem paremsisemise kohal, kus Luka Šebetic vigastas veerandfinaalis kannakõõlust ja Pariisi Saint-Germaini kogenud Luka Stepančic pole samuti päris terve. Aga Horvaatiale meeldib seitse kuue vastu mängida ja kindlasti proovivad nad niimoodi tempot alla tõmmata. Loodan ja usun, et reedeõhtune mäng saab olema tõeline maiuspala!"

Käsipalli MM-i poolfinaalid (Eesti aja järgi):

26. jaanuar 21.45 Prantsusmaa – Sloveenia

27. jaanuar 21.45 Horvaatia – Norra