Käsipalli MM-blogi | Kalmer Musting: lõpusirgel sai rünnak kaitsest jagu

"Kogu turniiri vältel on tugev kaitse domineerinud, ent poolfinaalides tõestasid skandinaavlased, et ründavat käsipalli ei tasu veel maha matta. Loovus ja kiirus, millega Taani ja Norra mängisid, oli väga muljetavaldav. Nagu ka ääremängijate kasutamine ja viimaste mitmekülgne viskearsenal.

Kaitsetegevusest on sel turniiril palju räägitud ja minulegi tundus juba, et käsipall võtab täiesti uue suuna. Prantsusmaal, Horvaatial, Saksamaal ja Hispaanial olid kaitsesse asetatud ikka tõelised monstrumid – pikad, tugevad ja jõulised pallurid. Võibolla on sellise taktikaga lihtsam tulemust saada, aga õnneks sai turniiri lõpusirgel rünnak kaitsest jagu.

Taani oli kindlalt 38:30 üle tiitlikaitsja Prantsusmaast ja Norra alistas lõvikoopas Saksamaa 31:25. Kaotajatel tegid väga nõrga partii väravavahid, aga kiitma peab muidugi põhjamaalaste rünnakut. Taanlaste Mikkel Hansen oli ju supertäht juba varem, aga sel turniiril on ta vaid kinnistanud end maailma absoluutsesse tippu.

Norra jätkab tõusu, sest polnud nad ju enne 2017. aasta MM-i võitnud meeste seas ainsatki suurvõistluste medalit, nüüd aga on teises järjestikuses MM-finaalis. Mäletan koondise treenerina, kui kümme aastat tagasi Norraga EM-valikturniiril kohtusime. Joonemängija Bjarte Myrhol on tänaseni meeskonnas, aga toona olid nad Euroopaski keskmike hulgas.

Nüüd on norralaste uus põlvkond võimsalt peale kasvanud, poolfinaalis sakslaste vastu enim pahandust teinud Magnus Rød on ju alles 21-aastane. Suurim täht on Norral muidugi 23-aastane Sander Sagosen. Mitte niivõrd skoorimise osas, aga kuidas ta mängu juhib ja lahendusi leiab, on klass omaette!