Käsipalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril jääb pidada üks kohtumine – täna õhtul mängivad Pariisis kullale korraldajamaa Prantsusmaa ja üllataja Norra. Finaal algab Eesti aja järgi 18.30. Eilses pronksimängus alistas Sloveenia Horvaatia 31:30, olles avapoolaja järel 13:18 taga.

Finaalipääsuks võitis Prantsusmaa kindlalt Sloveenia 31:25. Nagu Eesti käsipallikoondislane Mait Patrail meie blogiski ennustas, kujunes teine poolfinaal tõeliseks maiuspalaks. Norra sai Horvaatiast jagu lisaajal 28:25. Normaalaja viimasel sekundil, seisul 22:22, oli horvaatidel kasutada karistusvise, ent mängu parimaks valitud Torbjørn Bergerud tõrjus selle! Lisaajal jäid norralased kahe väravaga taha, ent lõpetasid 6:1 spurdiga.

Kui Norra naiste käsipallikoondise trofeeseinal ripub 26 suurvõistluste medalit, nende seas 12 kuldset, siis meeste koondise vastav "sein" on täiesti tühi – 4. koht mulluselt EM-ilt on parim saavutus! Prantsusmaa seevastu on viimaselt kümnelt suurvõistluselt naasnud viiel korral kuldsete medalitega.

Eesti tipptreenerid ennustasid, mis finaalis toimuma hakkab. Eesti koondise peatreener Rein Suvi: "Norral võivad ju emotsioonid kõrgel olla pärast üllatavat poolfinaali edu, aga arvan, et Prantsusmaa võtab kindla võidu, vahest isegi 6-7 väravaga. Prantslastel on finaalide rutiini ja kogemust nii palju, et kindlasti ei hakka neil kodupubliku ees jalg värisema."

Meie rahvusmeeskonna abitreener Martin Noodla: "Prantsusmaa võidab kindlalt, usun, et 4-5 väravaga. Nende kogemused, jõud, pikk pink ja kindlasti ka kodupublik aitavad nad kullani. Lisaks on prantslased osavalt kõigi mängijate vahel jõudu jaganud ja on seetõttu värskemad. Norra võit oleks väike ime, ma võrdleks seda Taani vutikoondise triumfiga 1992. aasta EM-il."

Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting: "Arvasin enne turniiri ja arvan nüüdki, et prantslased võidavad ja teevad seda finaalis kindlalt. Võimas koosseis, kus ka pingilt ohtralt käike juurde võtta. Kogenud mehed nagu Karabatic, Sorhaindo, Narcisse, Guigou, Abalo, Omeyer – nemad juba kodupubliku ees pinge all ei murdu. Pall on muidugi ümmargune ja loodan, et ei tule ühepoolne mäng. Norra on teinud väga hea turniiri ja saab tegelikult küllalt pingevabalt peale minna."

Viljandi HC loots Marko Koks: "Usun, et Prantsusmaa läheb kohe täie hooga peale ja tahab mängu kiirelt ära otsustada. Kui kõik välja ei tule ning Norra liidritel Sander Sagosenil, Bjarte Myrholil ja väravavaht Torbjørn Bergerudil kõik õnnestub, siis võib pingeliseks minna. Aga arvatavasti ei lähe ja prantslased võtavad kindla võidu."

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo: "Üllatusterohke MM, äkki tuleb üks pauk veel? Väga loodan, et Norra ei rahuldu finaalipääsuga ja hakkab vastu. Aga arvan siiski, et tasavägise mängu võidab Prantsusmaa. Mind on viimase puhul positiivselt üllatanud, et treenerid jagavad julgelt mänguaega ka noortele ja nii on neil finaaliks kasutada lai materjal, kes harjunud kodupubliku ees mängimise pingega."