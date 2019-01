Käsipalli meistriliigas tuleb põnevuslahing karikavõitja ja liigaliidri vahel

"Suhtumine on meeskonnas hea ja oleme terve hooaja tööd teinud nii-öelda võitjamentaliteedi kasvatamisega ehk iga mäng on tähtis ja alati tuleb täiega keskenduda," selgitas Liiva. "Otsustavad etapid lähenevad kiiresti ja keskendume oma mängu parandamisele, töötades palju näiteks videoanalüüsi abil."

Tabeli kaks viimast kohtuvad Viimsis, neljanda koha jahtijad Põlvas

Neljapäeval kohtuvad tabeli lõpus võrdselt nelja punkti peal olevad HC Viimsi/Tööriistamarket ja Aruküla/Audentes. Sügisel sai viimane kodusaalis 25:21 võidu, mullu võitis Viimsi kõik neli omavahelist kohtumist. Viimsilased teenisid tänavu esimese üheksa vooruga tabelisse vaid ühe silma, aga kahes viimases mängus alistati SK Tapa ning viigistati Coopiga.

Aruküla/Audentesel on selja taga kuuemänguline kaotustejada, aga peatreener Martin Noodla kinnitas, et minnakse võidu nimel heitlema: "Peame eelmiste mängudega võrreldes kõvasti parandama. Loodan, et eelmises voorus debüteerinud Antti Rogenbaum on nüüd juba paremini sisse elanud ning toob meie noorde tiimi mõistust ja kogemust."

Põlvas on tähtsas mängus vastamisi kohalik Coop ja Viljandi HC. Sügisel said põlvalased võõrsil napi 26:24 võidu, mullu aga noppisid mulgid neli võitu neljast. 2019. aastal pole kumbki meeskond veel võidurõõmu maitsnud.

Tiitlikaitsja Serviti sõidab külla SK Tapale, kellest sügisringis 33:24 üle oldi. Mõlemad tiimid on edulainel – põlvalastel on all võidud Minski SKA ja HC Tallinna üle, Tapa sai eelmises voorus hooaja teise võidu, alistades Aruküla/Audentese.

Meistriliiga 12. voor:

29.01. 19:00 HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

31.01. 19:00 Põlva Coop – Viljandi HC

31.01. 19:00 SK Tapa – Põlva Serviti

31.01. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla/Audentes