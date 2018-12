Käsipalli meistriliigas lõpetab aasta kohalik El Clasico

Liigatabelis leiab Serviti liider Kehrast kaks punkti tagapool, aga et põlvalastel on parem väravate vahe, siis võidu korral minnakse jõulupuhkusele esikohal. Tänavuses avakohtumises tehti Kehras 26:26 viik, hiljem kohtuti veel kolmel korral Balti liiga ja karikavõistluste raames. Serviti sai kaks võitu ning viimane vastasseis kaks kuud tagasi karikasarja kordusmängus Põlvas lõppes 32:32 viigiga.

Treenerid ootavad põnevusega igipõlist vastasseisu

"Pole Põlvat ammu võitnud ja tegu on kahtlemata põhimõttelise vastasseisuga. Ajakirjanduski tituleerib seda Eesti käsipalli El Clasico-ks. Oleme kaks nädalat valmistunud ja tundub, et seis on päris hea. Päevad pole muidugi vennad ja kolmapäeval eelneb mängule veel pikk sõit Põlvasse, aga usutavasti oleme valmis," kinnitas kehralaste peatreener Kaupo Liiva.

"Sügisestes mängudes olid Servitil hiljem vigastada saanud välismaalased rivis ja uue mehe, Stanislav Holodjuki vastu polegi veel mänginud," lisas Liiva. "Meil on kõik pallurid rivis ja loodame, et hea hoog jätkub. Üks võtmetest on kindlasti väravavahi ja kaitse koostöö, mis meil viimastes mängudes on kenasti toimima hakanud."