Käsipalli meistriliigas lõpeb põhiturniiri avaring

"Viimati kaotasime Servitile, aga jagasime mänguaega võrdselt. On tähtis, et nooremadki pallurid saaksid tugevatega heideldes kogemusi ja põlvalaste vastu saadi päris hästi hakkama. Kehra-mängus ei tee kaasa Aleksander Oganezov, aga lähme igal juhul lahingut andma ning äkki vastased alahindavad meid – vähemalt alateadvuses," lootis Nurm.

Kehralaste juhendaja Kaupo Liiva kinnitas, et vähemalt treeneripingil viimast kindlasti ei tehta. "Mängijatele tuleb sisendada just vaimse poole tähtsust. Mõtlemine, et vastas on tabeli viimane ja küll see võit tuleb, võib valusalt kätte maksta. Hiljuti üllatas Viljandi Tallinnat, ehkki kõik eeldasid pealinlaste võitu," tõi Liiva värske näite.

"Viimati lubasime Tapal avapoolajal 15 väravat visata ja see näitab, et tööd on veel kõvasti ees. Eriti just kaitse osas peame paremaks saama enne kui detsembris Balti liiga kohtumised ja liigamäng Servitiga tulevad. Murekohaks on hetkel kolmapäevase sünnipäevalapse Dmõtro Jankovski selg, kes eile treeningu pooleli jättis," lisas Liiva.

Kehra lähim jälitaja Serviti võõrustab kolmapäeval Aruküla/Audentest, kes nädal tagasi Põlvas 26 väravaga Coopile alla jäi. Mullu kohtusid meeskonnad põhiturniiril kahel korral ning Serviti noppis võõrsil 24- ja kodus 13-väravalise võidu.

Jüri Lepp: usun, et järeldused on tehtud

Neljapäeval toimub tabeliseisu kohalt tähtis mäng Kalevi spordihallis, kus HC Tallinn ootab külla Põlva Coopi. Karikasarjas olid pealinlased kahe mängu kokkuvõttes samast vastasest 19 väravaga üle. Meistriliigas on Coop aga võitnud kolm kohtumist järjest, Tallinn vandunud viimastes voorudes alla nii Kehrale kui Viljandile.

"Usun, et oleme teinud järeldused oma väga nõrgast esitusest Viljandi vastu," arvas Tallinna peatreener Jüri Lepp. "Eks noorel meeskonnal ole vahel nii, et heade tulemuste järel tõuseb enesehinnang pisut liiga kõrgele. Coopiga ei saa lihtne olema, nad on tulemusi vaadates selgelt tõusuteel."

Tallinnal seisab juba laupäeval ees karikavõistluste poolfinaal Viljandi HC vastu. "Loomulikult on selle raske nädala tähtsaimad mängud nädalavahetusel," kinnitas Lepp. "Valmistume tõsiselt ja tahaks vähemalt finaali pääseda, aga enne peame Coopiga hakkama saama. Kahjuks kaotasime hüppeliigesevigastuse tõttu umbes kuuks ajaks Sergei Glinka."

Hoolimata tabeliseisust pidas Coopi peatreener Kalmer Musting vastaseid soosikuteks. "Nii kevadel poolfinaalis kui tänavu karikasarjas on mängud suhteliselt ühte auku läinud. Eriti just võõral väljakul oleme Tallinna juba avaminutitel eest lubanud. Aga mis kehvasti, see uuesti – usun, et oleme oma mängu leidmas ning loodame neljapäeval paremini vastu saada," kinnitas Musting.

SK Tapa võõrustab nejapäeval Viljandi HC-d. Viimati olid need tiimid vastamisi päev vähem kui aasta tagasi, mil tapalased kodusaalis kindlalt 18:33 alla jäid. Nädal tagasi hakkas Tapa südilt vastu Kehrale, Viljandi aga võttis üllatusvõidu Tallinna üle. Vastakuti lähevad meistriliiga kaks paremat snaiprit – Vahur Oolup ja Andrei Hapal, kel kuue vooruga kirjas vastavalt 41 ja 33 väravat.