Käsipalli meistriliigas lõpeb esimene ring

Sel nädalal peetakse käsipalli Eesti meistriliigas 7. voor ehk mängitud saab esimene ring ning kõik meeskonnad on omavahel korra kohtunud. Mängud algavad juba täna eeldatavalt põneva HC Tallinna ja Viljandi HC vastasseisuga ning jätkuvad kolma- ja neljapäeval.

Kalevi spordihallis kohtuvad teisipäeva õhtul liigatabelis võrdselt 8 punktiga vastavalt neljandal ja kolmandal kohal paiknevad HC Tallinn ja Viljandi HC. Et kodumeeskonna puhul on tegu meistriliiga uustulnukaga, siis pole ametlikes mängudes varem kohtutud. Mullu jäid mulgid pealinlaste eelkäija HC Tallase vastu kõigis viies kohtumises peale.

Viljandi tutvustab publikule uut leegionäri

"Liigselt mulluste mängudega võrrelda ei saa," arvas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp. "Pink on meil nüüd oluliselt pikem ja tagaliingi selgelt kvaliteetsem. Oleme nn. suurest nelikust tänavu juba kahte tiimi võitnud, ehk saame vastu kolmandalegi. Viljandi toob platsile uue leegionäri, loodame et neil pole koostöö veel päris paigas."

Tallinna peamine mure on endiselt joonemängijatega. "Meie ainus terve joon Rainer Kelk on kaitseväes, aga ehk saab ikka mängule tulla. Vigastatud on õnneks paranemas, nii et paari nädala pärast on koosseis juba tugevam. Meie noore meeskonna mäng on muidugi kõikuv, aga eelmise Kehra-võidu pealt on emotsionaalselt hea uuele lahingule vastu minna," lisas Lepp.

Viljandi HC peatreener Marko Koksil on sarnaselt vastasega mitu mängijat kaitseväeteenistusega hõivatud. "Õnneks saime valgevenelase Andrei Hapali paberid korda, nii et tema saab meid juba aidata. Ees on tähtis mäng ja kerge ei saa meil kindlasti olema," tunnistas Koks.

"Pole Tallinnaga kohtunud veel ja isegi eriti nende mänge näinud, aga pallurid on muidugi tuttavad ning neil on hea meeskonnavaim ja nooruse uljus," hindas Koks. "Meie ülesanne on nende hoog peatada ja oma võimalused ära kasutada. Viimati oli Kehra hädas pealinlaste väravavahiga, seega peame rünnakul head olema."

Avaringi lõpetavad neljapäeval HC Viimsi/Tööriistamarket ja Põlva Coop

Kolmapäeval sõidavad tabelis kahel viimasel astmel olevad meeskonnad külla kahele esimesele. Põlvas võõrustab kohalik Serviti SK Tapat, keda mullu võideti kõigis kolmes omavahelises kohtumises ülisuurelt – väikseim edu oli 25, suurim 31 väravat! Eelmises voorus jäi Tapa alla Serviti duubelmeeskonnale Põlva Coopile 29:43.

Juba teist korda nelja päeva jooksul kohtuvad Kehras kohalik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Aruküla/Audentes. Pühapäeval said kehralased karikavõistluste veerandfinaalis 33:22 võidu, ent eriti avapoolajal hakkasid noored arukülalased 11-kordsele meistrile tublisti vastu ja kaotasid selle vaid 11:15.

Seitsmenda vooru ja esimese ringi lõpetab neljapäeval toimuv HC Viimsi/Tööriistamarketi ja Põlva Coopi vastasseis. Liigatabelis on ehk veidi üllatuslikultki noor Coopi meeskond eespool – neil on kuus punkti viimsilaste nelja vastu. Põlvalased alistasid teises voorus HC Tallinna ja karikasarjas Kehragi, Viimsi/Tööriistamarket on viimases kolmes voorus – tõsi, mulluse esikolmiku vastu – tunnistanud kaotusi.

Eesti meistriliiga 7. voor:

7.11. 18:45 HC Tallinn – Viljandi HC

8.11. 19:00 Põlva Serviti – SK Tapa

8.11. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Aruküla/Audentes

9.11. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Coop