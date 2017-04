Käsipalli meistriliigas asutakse kolmapäeval finaliste selgitama

Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste kulminatsioon läheneb. Kolmapäeval tehakse algust kolme võiduni peetavate poolfinaalseeriatega. Kolmapäeval kell 19 võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paper Viimsi/Tööriistamarketit. Neljapäeval kell 19 algab Mesikäpa hallis poolfinaalseeria mulluste finalistide Põlva Serviti ja Viljandi HC vahel.

26.04 (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud põhiturniiril: 31:23, 43:29, 35:25, 33:30, 30:31

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper teenis põhiturniiril Viimsi/Tööriistamarketi üle neli võitu, kuid vaheturniiri viimane mäng kaotati, mis aitas Viimsi põhiturniiri lõpuks kolmandale kohale.

Kuna Kehral polnud viimases kohtumises enam midagi mängus, ei tähtsustanud Kehra peatreener Indrek Lillsoo kaotust üle, kuid avaldas lootust, et see aitab tema hoolealustel uinumist vältida. "See oli kindlasti väike märk meile, et tuleb esimest mängust kohe pingutama hakata."

Veerandfinaalidest vaba olnud HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kasutas vahepealset aega peamiselt sellele, et füüsilist vormi jaguks ka potentsiaalseks finaalseeriaks. "Loomulikult tahaks seeria kolme mänguga ära lõpetada. See oleks finaaliks suur eelis. Mäletame mullust hooaega, kui meiega raske poolfinaalseeria mänginud Viljandi finaali avamängudes Serviti vastu selgelt väsinud oli," meenutas Lillsoo. "Esimeses poolfinaalmängus on eesmärk võimalikult vähe vigu teha ja vastast suruda."

Finaali pääsemisest unistab ka Viimsi/Tööriistamarket peatreener Ain Pinnonen. "Võtame mäng mängult ja vaatame, mis skoor seeria lõpus näitab, aga unistame ju ikka!" muigas Pinnonen.

Veerandfinaalseerias suutis Aruküla Viimsi/Tööriistamarketile ootamatult tugevat survet avaldada. "Nad said väga tublilt hakkama. Eriti teises mängus, kus me ei saanudki oma masinat käima. Loodetavasti ei lähe Kehra vastu keegi samasuguse mõttega, et küll see võit ära tuleb. Igal juhul tahame vastasele kõva lahingu anda," sõnas Pinnonen.

27.04 (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC

Omavahelised mängud põhiturniiril: 31:23, 26:25, 27:27, 34:22, 24:18

Omavaheline mäng karikaturniiril: 30:22

Põlva Serviti on sel hooajal Viljandi vastu kuuest omavahelisest kohtumisest võitnud viis. Üks mäng on lõppenud viigiga. Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu sõnul oli tema peamine eesmärk põhiturniiri järel mängijatele puhkust anda. Viimased päevad on juba hoolsamalt poolfinaalseeriaks valmistutud.

"Viljandi on meie vastu küllaltki ebastabiilselt mänginud. Kõrvalt vaadates tundub, et nad on vahepeal ikka päris korralikult mõõnas olnud. Meil on õnnestunud sel hooajal tunduvalt ühtlasemas vormis liikuda," meenutas Musting selle hooaja mänge Viljandiga, kuid lootis, et vastase alahindamist Põlva ridades pole. "Tegemist on ikkagi mulluse finalistiga. Ja tänavused sooritused Balti liigas näitasid nende sisu."

Musting toonitas, et seerias on väga oluline individuaalsetel kahevõitlustel. "Eks jaksul on samuti oma roll, sest mängugraafik on küllaltki tihe."

Viljandi peatreener Marko Koks nõustus, et pink on Servitil pikem. Nii on ka poolfinaalseerias. "Me oleme pisivigastustega kimpus olnud. Kristo Järve jättis näiteks mõlemad veerandfinaalmängud vahele. Loodan väga, et ta saab meid poolfinaalides aidata. Eks väiksemaid põlvahädalisi on meil veel."

Põhiturniiri lõpus mõõna tunnistanud Koks lisas, et meeskond liigub loodetavasti tõusuteel. "Mängupilt on hooaja lõikes olnud kõikuv, aga viimased mängud on näidanud, et olukord just kui paraneb."