Eesti meeste käsipallimeistrivõistlused jätkuvad kolmapäeval, kui Viljandi HC võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Tiitlikaitsja Põlva Serviti võõrustab samal ajal Viimsi/Tööriistamarketit. Neljapäeval mängivad Tallas ja Aruküla.

8.02. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:17; 2. ring: 20:24.

Kehra ja Viljandi peavad nädala jooksul juba teise kohtumise, sest nädalavahetusel sai Põhja-Eesti klubi mulkide üle Balti liigas üheväravalise võidu. Kehra on heas hoos, sest eelmises meistriliiga voorus alistati tiitlikaitsja Põlva Serviti.

Kehra peatreener Indrek Lillsoo sõnas, et viimastes mängudes on tema hoolealused mängulõppe suutnud konkurentidest teravamalt mängida. "Vahest oleme mängu varasemas faasis julgemalt vahetanud, et lõppu on rohkem värskust jäänud," arutles Lillsoo. "Hea tunne võiks kolmapäeval jätkuda! Loomulikult sõidame võidu järele."

Viljandi väravavaht Rasmus Ots tunnistas seevastu, et tema tööandja on mängulõppudes kippunud koost laguneda. "Midagi tuleks muuta, et suudaks lõpuni vastu pidada. Eks see on meil kinni nii vaimses kui füüsilises pooles." Viljandil on punkte tarvis, sest esikolmikust ollakse hetkel viie-kuue silma kaugusel.

8.02. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti - Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 41:23; 2. ring: 26:33.

Möödunud nädalal võõrsil Kehrale alla jäänud Serviti pidi kaotuse tõttu loovutama meistrivõistluste liidrikoha. Tõsi, Servitil on Kehraga võrreldes üks mäng varuks. Aasta alguses head vormi otsinud tiitlikaitsja sai nädalavahetusel kaotuse ka Balti liigas, kuid allajäämine Riihimäki Cocksile oli Kristjan Muuga hinnangul mängupildilt juba tunduvalt etem kui mäng Kehraga.

"Meil on igal aastal olnud jaanuaris või veebruaris mingi periood, kus oleme pisut kehvemad. Ma ei ütle, et meie treenitus sel ajal viletsam on, aga ju on vormitõusud pisut teisiti planeeritud," sõnas Muuga.

Viimsit ei saa Serviti alahinnata, sest eelmises ringis saadi Viimsilt võõrsil valus kaotus. "Nende võistkonnal on kõvasti tahtmist ja tegelikult ka piisavalt kvaliteeti, et õnnestumise korral konkurente korralikult hirmutada," lisas Muuga.

Viimsi mängumees Siim Pinnonen tõi samuti välja, et Serviti vastu võib tema võistkonnale edu tuua just suur tahtmine. Paraku on Viimsit sel hooajal saatnud ebastabiilsus. Nii võideti eelmisel nädalal Tallast vaid kahe väravaga. Kusjuures vastasel lasti visata koguni 35 väravat.

"Paraku on seis praegugi selline, et täiesti võimatu on enne mängu teada, millises seisus me täpselt oleme. Aasta algus on olnud segane. Aga loodan, et esineme hästi ja saame lõpuks oma ebastabiilsusest üle," rääkis Pinnonen ja tundis heameelt, et ebastabiilsusest hoolimata on kohustuslikud punktid ära nopitud ja mulluste medalistidegi vastu viis punkti saadud.

9.02. (kell 18.40) Kuristiku Gümnaasium: HC Tallas - Aruküla

Omavahelised mängud. 1. ring: 34:24; 2. ring: 32:33.

Aasta alguses pisut räsitud koosseisuga hakkama saama pidanud HC Tallas näitas südikust eelmises voorus, kui Viimsile vannuti alla vaid kahe tabamusega. "Samas olime kaitses hädas. Paari puuduja tõttu lasime vastastel koguni 37 väravat visata. Seda on liiga palju!" kurtis peatreener Jüri Lepp.

Aruküla vastu on Tallas sel hooajal teeninud võidu ja kaotuse. "Töö käib ikka punktide nimel. Seni on tihemini juhtunud nii, et oleme näidanud ilusat mängu, aga punkte pole teeninud."

Punktilisa loodab ka Aruküla loots Toivo Järv. Eelmisel nädalal Tapast jagu saanud Aruküla võiks võidu korral tabeli punase laterna rollist pääseda. "Selge on see, et esimese nelja meeskonna käest on punkte raske võtta, aga tagumised on omavahel võrdsed. Kui tagamängijad suudaksid rünnakul anda suurema panuse kui eelmisel nädalal, on Tallase vastu kõik võimalik."