Käsipalli meistriliiga neljas voor viib kokku lähikonkurendid

Väga noore koosseisuga Viljandil tähistasid mitmed pallurid nädalavahetusel B-klassi karikavõitu ja Koks tajub noorte arengut: "Selgelt on näha, et meeste mängud Eesti ja Balti liigas on poistele enesekindlust juurde andnud. Koormust saavad nad palju, aga noored mehed taastuvad kiiresti."

Kodumeeskond loodab oma ridadesse tagasi saada näpuvigastusest paraneva Andrei Hapali, samas kui Kehra poolel peaks naasma Dmõtro Jankovski. "Ta oli reievigastusega kolm nädalat eemal ja tundsime temast puudust. Meil on tagaliinis head valikud, aga pidevalt on keegi mingil põhjusel puudu," lausus Kehra peatreener Kaupo Liiva, kellele kolmapäeva eel teevad muret Janar Mägi ja Indrek Normaku haigestumised.

"Veidi räsitud see koosseis meil on hetkel," tunnistas Liiva. "Viljandi on nagu meiegi hooaja eel kõvasti muutunud, aga viimastes mängudes tõestanud, et noored saavad hakkama küll. Meil on selja taga kolm kaotust tugevate vastaste vastu, aga oleme viimastel päevadel rõhunud mentaalse poole peale ja hoiame pea püsti."

Tapal leiab aset põhimõtteline vastasseis

Neljapäeval kohtuvad küllaltki põhimõttelises vastasseisus SK Tapa ja Aruküla/Audentes. Mullu vastavalt 8. ja 7. kohaga leppinud meeskonnad on tänavu kõigile tugevat vastupanu osutamas. Eelmisel hooajal sai Tapa kodusaalis võidu ja viigi, ent kaotas mõlemad mängud võõrsil. Tasavägisust on nüüdki oodata, eriti kui mullu jäi väravate vahe nelja mängu peale +1 arukülalastele.

"Tundub, et oleme õigetel rööbastel. Iga mänguga läheme pisut paremaks. Ettevalmistustsükkel jäi natuke lühikeseks, aga saime kohati hästi vastu HC Tallinnale ning Viimsi-mängu pidanuksime võitma," vihjas Tapa peatreener Elmu Koppelmann eelmises voorus tehtud 27:27 viigile HC Viimsi/Tööriistamarketiga.

"Kaitseväes olevate meeste puudumisel tõstavad noored pead ja olen meeldivalt üllatunud nii mõnegi pingilt tuleva palluri liidriomadustest. Küllap oleme Arukülaga võrdsed vastased, aga kodusaalis lähme kindlasti võitma. Tähtis on mänguks valmisolek ja enesekindlus," lisas Koppelmann.

"Eks kindlasti ole põhimõtteline lahing, mullugi olime ju väga võrdsed," lausus Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla. "Viimati karikamängus Viljandi vastu põlesid poisid läbi, ilmselt pärssis võidusoov. Aga neljapäeval ei näe ühtegi põhjust, miks me ei peaks võitma ja punktide hankimise suhtes on mängud Tapaga ilmselt mõlemale väga tähtsad."

Põlva Coop võõrustab neljapäeval Mesikäpa hallis HC Viimsi/Tööriistamarketi meeskonda, keda mullu nii kodus kui võõrsil – vastavalt kuue ja nelja väravaga – võideti. Viimsilastel on tänavu tabelis vaid viigipunkt Tapaga, kelle Coop omakorda 17 väravaga alistas. Lisaks jäid noored põlvalased ühe tabamusega alla Kehrale.