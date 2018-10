Käsipalli meistriliiga naaseb põnevusmängudega

Traditsioonilistel mängupäevadel peetakse kolm kohtumist, neist kolmapäeval on ühes eeldatavalt võrdses lahingus platsil Viljandi HC ja Põlva Coop. Mullu said mulgid põlvalastest küll kõigis neljas mängus jagu, kuid tänavune hooaeg pole nii hästi alanud. Viljandil on tabelis vaid kaks punkti ning viimased kolm liigamängu on kaotatud.

Viljandi soovib Coopi kiiret mängu pidurdada

Võõrustajad said eelmise nädala rahulikult tööd teha, sest mitmeaastase pausi järel polnud meeskonnast kedagi Eesti rahvuskoondises. "Tegime trenni, rõhusime natuke üldfüüsilisele poolele. Lisaks said meie noored kaks mängu esiliigas, nii et koondisepaus sujus meie jaoks päris töiselt," selgitas Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Coopi puhul pole kindlasti tegu lihtsa vastasega. Nad tõestasid seda juba mullu, jõudes põhiturniiril nelja hulka. Ja on nüüd veel aasta võrra kogenumad, mängides tüüpilises Põlva stiilis. Meie ülesanne on nende kiiret mängu ja nooruse uljust pidurdada ning mitte neid jooksma lubada," arvas Koks.