Käsipalli meistriliiga: liigat juhtiv Kehra alustab aastat Põlvas

"Teisipäevase mängu peame võitma, aga alahinnata vastast ei kavatse, sest oleme siin kõrvetada ka saanud," lisas Lepp. "Ettevalmistus pole olnud ideaalne. Kõiki mehi pole korraga trenni saanud, sest Markus Viitkar, Robin Oberg ja Armis Priskus olid Poolas koos Eesti rahvuskoondisega."

Ainsas kolmapäevases mängus lähevad vastamisi mullu vastavalt pronks- ja kuldmedalid võitnud Viljandi HC ja Põlva Serviti. Hetkel on meeskondade vahe neli punkti ja kohad tabelis vastavalt viies ja kolmas. Sügisel Põlvas toimunud põhiturniiri mängu võitis Serviti ülikindlalt 34:14, ent mullu olid mulgid ainsad, kes kogu meistriliigahooaja jooksul põlvalased alistasid.

Kalmer Musting: Kehra on selge soosik

Neljapäeval võõrustab Põlva Coop liidermeeskond HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit, kellele lähiajaloos tugevalt vastu hakatud. Sügisel juhtisid noored põlvalased veel teisel poolajal kolme väravaga, ent kaotasid 27:28. Mullu kohtuti kohalikes sarjades kuuel korral, millest Kehra võitis neli ja Coop kaks mängu.

"Sügisel oli meil veel Alfred Timmo, kes nüüd mängib Servitis ja olime väga lähedal võidule või punktile," meenutas Coopi peatreener Kalmer Musting. "Nüüd on Kehra selge soosik. Me pole suurt saanud koos töötada, A-klassis oli noorematel suur koormus, Mathias Rebane käis rahvuskoondise juures, Tõnis Kase, Otto Karl Kont ja Markel Veiko on rohkem treeninud Servitiga."

Liiga ainus kaotuseta meeskond Kehra vaevleb sarnase probleemi käes, sest neilgi olid Kaspar Lees ja David Mamporia koondiselaagris ning Andrei Vahnovitš taastumas vigastusest. "Lisaks oli Janar Mägi pikalt haige ja A-klassi turniiril sai Martin Nerut vigastada, nii et terviklikku pilti hetkeseisust polegi," tunnistas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva.

"Coop on meile alati kõvasti vastu hakanud, sügiselgi tuli võit raskelt. Põlvalased juhtisid pikalt, kasutasid palju seitsmekesi mängimist ja midagi lihtsat ei oota neljapäevalgi. Tuleb arvestada ka tõsiasjaga, et meil on päev hiljem Balti liiga kohtumine Riihimäel ehk siis päris karm nädalalõpp tulemas," lisas Liiva.

Teises neljapäevases mängus kohtuvad SK Tapa ja HC Viimsi/Tööriistamarket. Neli kuud tagasi tegid meeskonnad Viimsis 27:27 viigi, mis on tänaseni ainus punkt, mille Viimsi teeninud. Tapal on tabelis neli silma, ent neljapäevast külalist pole juba aastaid suudetud alistada – kolmel eelneval hooajal lõppesid kõik kümme vastasseisu Viimsi võiduga.

Meistriliiga 10. voor:

15.01. 19:00 HC Tallinn – Aruküla/Audentes

16.01. 19:00 Viljandi HC – Põlva Serviti

17.01. 19:00 Põlva Coop – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

17.01. 19:00 SK Tapa – HC Viimsi/Tööriistamarket