Käsipalli meistriliiga: liider Kehra ootab külla Aruküla/Audentest, Mustingu "sünnipäevamängus" tuleb Põlva derbi

Kehra kaotas nädalavahetusel mõlemad kohtumised Balti liigas ja ootab endiselt vigastuspausilt tagasi Janar Mägi. "Janaril on juba parem ja otsustame pärast teisipäevast trenni, kas saame teda kasutada. Nädalavahetusel tegime Minski SKA vastu hea ja Zaporožje ZTR-iga kehva partii. Nüüd on veel kaks mängu enne jõulupausi, tuleb täiega pingutada," lisas Liiva.

Nii Viljandi kui Viimsi ihkavad punktilisa

Nagu Kehra, nii pidi Viljandigi nädalavahetusel kahel korral Balti liigas kodusaalis kaotust tunnistama. Kolmapäeval tuleb külla seni võiduta HC Viimsi/Tööriistamarket, keda mulgid avaringis 32:21 võitsid. Samas lõppesid omavahelised karikamängud viljandlaste napi, vaid kolme- ja üheväravalise paremusega.

Siingi on sünnipäevaelement mängus, sest päev varem tähistab Viljandi legend – täna viimsilaste abitreenerina töötav – Kristo Järve 41. sünnipäeva. "Punktilisa on kindlasti meie eesmärk, nii et Kristole tahaks sünnipäevakinki küll teha," lausus Viimsi peatreener Jarno Nurm.

"Oleme hetkel siiski mitmete probleemide küüsis ning kolmapäeval ei saa meid aidata Priit Poks ja Arlo Talmar. Lisaks on pisivigastusi mitmel teiselgi just kaitsefaasis tähtsal mängumehel. Aga oleme pausi ajal hooaja teiseks pooleks korralikku põhja ladunud ja ootaks nüüd, et meie murelaps ehk kokkumäng vaikselt paraneb," lootis Nurm.

"Teine ring algab ja ilmselgelt tahaks tabelisse rohkem punkte kui avaringist saadud viis," tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Kevadisi veerandfinaale silmas pidades oleks parem olla lähemal esinelikule ja kaugemal tabeli kahest viimasest astmest. Viimsiga olid karikasarjas päris kõvad lahingud, aga seal oli meil koosseisuga probleeme."

Murevaba pole Viljandil seis Viimsi-mängugi eel, sest pühapäeval vigastasid Balti liigas hüppeliigest mõlemad ääremängijad, Mikk Varik ja Andrei Hapal. "Midagi hullu poistel pole ja loodan, et saame nad rivvi tagasi. Balti liigas näitasime kohati päris ladusat mängu, aga stabiilsust on juurde vaja," lisas Koks.

Värske Eesti karikavõitja ja nädalavahetusel Balti liiga B-tugevusgrupi liidriks tõusnud HC Tallinn võõrustab Raasiku spordihoones SK Tapat. Esimeses voorus kolm kuud tagasi said pealinlased 25:17 võidu ja mullugi oldi tapalastest neljal korral liigamängudes üle.