Käsipalli meistriliiga: Liider HC Tallinn külastab eelmise vooru üllatajat

"Lihtsamaks just mängud ei lähe, aga peame pea külmana hoidma ja omad eesmärgid seadma. Oleme hetkel nii-öelda veidi graafikust maas, sest suurte koosseisumuudatustega harjumine võtab aega ning kokkumängu klappima saamine samuti. Aga et tegu on septembriga, siis pole ka kuskile kiiret," sõnas kahe hooaja vahel üheksast mängijast ilma jäänud Viljandi peatreener Marko Koks.

Eelmisel nädalal kaotasid mulgid kodusaalis üllatuslikult Aruküla/Audentesele ja Koks teab, mille taha tulemus jäi: "Tõsiselt peame parandama realiseerimist, mis meid alt vedas. Osad pallurid on meil väga noored ja ebastabiilsus on loogiline, aga usun, et muutume mäng-mängult paremaks ja kindlamaks."

Martin Noodla: Tallinn on kindlasti keerulisem vastane kui Viljandi

Teine kolmapäevaõhtune mäng viib vastamisi eelmises voorus pealkirjadesse jõudnud tiimid. Liider HC Tallinn on ainus täiseduga meeskond, neid võõrustav Aruküla/Audentes aga alistas võõrsil Viljandi 26:25. Mullu oli Tallinn vastasest kõigis neljas kohtumises üle – parimal juhul 15 väravaga, korra aga vaid kahega.

"Nii Arukülas kui Audenteses tehakse noortega head tööd, Aruküla SK on B-klassi Eesti meister ja A-klassiski tugevad. Kui põhimehed välja vahetasime, olime nendega kohati hädas ka Tallinn Cupil, võites vaid kahe väravaga. Nii et võtame vastast täie tõsidusega," kinnitas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Tähtsad mängud hakkavad nüüd vaikselt kätte jõudma, nii et loodame vormikõverat ülespoole ajada. Nädalavahetusel ootavad ees Balti liiga mängud Lätis, paari nädala pärast eurosarja kohtumised Kosovos," lisas päev enne kohtumist 60. sünnipäeva tähistav Lepp.

"Eelmise nädala võit oli magus, aga ma pole liiga üllatunud, sest Viljandist lahkus ikka palju mehi enne hooaega. Meil aga on peaaegu sama koosseis," lausus Aruküla/Audentese juhendaja Martin Noodla. "Tallinn on kindlasti keerulisem vastane, aga Tallinn Cupil mängisime nende vastu päris targalt. Saab olema raske, aga loodame ikka võimalikult heale tulemusele."

Vooru lõpetab neljapäeval kohtumine kahe seni punktita klubi ehk HC Viimsi/Tööriistamarketi ja SK Tapa vahel. Eelmisel hooajal pakuti põhiturniiril fännidele väravaterohked elamused, sest mõlemas omavahelises mängus visati 64 väravat. Vaheturniiril näidati paremat kaitsetööd, ent kõik neli kohtumist võitis mullu Viimsi.