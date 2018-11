Käsipalli karikavõistlustel tehakse algust veerandfinaalidega

Viljandi peatreener vihjas hiljutisele liigakaotusele, kus Põlva Coop tuli välja kaheksaväravalisest kaotusseisust ja alistas Viljandi 26:24. "Osad tegelased arvasid teisel poolajal, et mäng on tehtud ja lasid jala sirgu. Vastane läks hoogu, meil tekkis ebakindlus ja närvilisus ning oligi mäng läinud," sõnas Koks.

"Oleme Viljandiga ilmselt küllalt sarnases seisus – liigas eriti hästi ei lähe ning viimati saime valusad kaotused. Meie jäime alla Aruküla/Audentesele, keda pidanuks võitma," tunnistas HC Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Jarno Nurm. "Karikavõistlused on seega hetkel meie jaoks prioriteet number üks."

Viimsilased on meistriliigas viie vooruga tabelisse vaid ühe punkti saanud, kuid Nurm näeb tunneli lõpus valgust. "Kokkumäng on kõvasti paranenud, saime endi ridadesse Martin Adamsoni ja Priit Poks paranes vigastusest. Lisaks on lootust saada hiljemalt kordusmänguks tagasi rivvi ka Aleksandr Oganezov. Oleme optimistlikud, kuid meie jaoks sõltub kõik sellest, kuidas oma kaitse pidama saame," arvas Nurm.

Põlva/Arcwoodi jaoks algab pingeline periood kodus Tapa vastu

Neljapäeval toimub Põlvas intrigeeriv vastasseis, kui hooaja eel tugevnenud esiliiga tippklubi Põlva/Arcwood ootab külla astme võrra kõrgemal mängivat SK Tapat. Karikafinaali pole kumbki klubi varem jõudnud, ent põlvalastel on 2015. aastast TunMani nime all ette näidata karikasarja kolmas koht. Tapa mängis viimati karikasarja poolfinaalis kuus aastat tagasi.

"Loosiga saame rahul olla, sest Tapa vastu on võimalused kindlasti paremad kui olnuks Tallinna või Servitiga," tunnistas Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone. "Aga kerge ei saa olema, Tapa on heas hoos, olin neid tribüünil vaatamas kui Servitile korralikult vastu hakati. Noored pallurid, aga julgelt ja targalt mängivad."

Tänavu esiliigat ja karikasarja nelja võiduga alustanud Põlval on nüüd ees periood, kui lisaks kahele Tapa-mängule ootavad ees liigalahingud Tartu Ülikooli ja HC Tallinn 2-ga. "Kümne päevaga tuleb neli tugevat mängu, aga õnneks on meil kõik põhimehed rivis. Tuleb külma pead säilitada, jõudu õigesti jagada ja kogemused maksma panna," hindas Oone.

"Tegu on võrdsete vastastega. Arcwood on platsil isegi kõvem kui paberil – ekskoondislased ja väga kõrgel tasemel mänginud mehed. Kui nad viitsiksid rohkem kui kord nädalas treenida ja meistriliigas esineda, siis ei jääks meeskond sealgi hätta," arvas Tapa peatreener Elmu Koppelmann, kelle asemel karikasarjas juhendab meeskonda Aron Jaanis.

"Tulemas on kindlasti pingeline ja põhimõtteline vastasseis – nooruse uljus versus vanemate meeste kogemus. Tapa on võimeline siit paarist finaalturniirile edenema ja sealgi vastastel elu raskeks tegema. Kes rohkem tahab, see võidab ning seda just platsil, mitte lihtsalt sõnades," arvas Koppelmann.

Teises neljapäevases veerandfinaalis võõrustab HC Tallinn Kuristiku gümnaasiumi spordisaalis esiliigameeskond Tartu Ülikooli. Avaringis alistasid mõlemad tiimid liigakaaslased – Tallinn oli 19 väravaga üle Põlva Coopist, tartlased aga kahel korral kaheväravalise paremusega Tallinna Oskarist.

Eesti karikavõistluste veerandfinaalide avamängud:

6.11. 19:00 Põlva Serviti – Viljandi Spordikool

7.11. 19:00 Viljandi HC – HC Viimsi/Tööriistamarket

8.11. 18:15 HC Tallinn – Tartu Ülikool

8.11. 19:30 Põlva/Arcwood – SK Tapa