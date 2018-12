Käsipalli EMil said selgeks 12 paremat naiskonda

Alagrupiturniiri võtab kokku Eesti koondislane, Saksamaa ja Taani klubides mänginud ning nüüd AMV House/Põlva Spordikooli esindav Janeli Patrail:

"Alagrupimängude sõel väga tihe ei olnud, nii pole ka üllatusi väljajäänute seas. Ainult tiitlikaitsja Norra edasipääs viimasena oli tõeliselt ootamatu. Ilmselgelt tundsid norralannad puudust Nora Mørki viskejõust, seda oli ka eile Rumeeniale selgelt alla jäädes näha. Üldiselt on siin EM-il väga võrdsed naiskonnad – mängud on põnevad ja enamjaolt tasavägised.

Mängijatest hoian loomulikult eriliselt silma peal joonemängijatel ja ei saa üle ega ümber kogenud norralannast Heidi Løkest, kes mängib pisikese kasvu kohta suurepäraselt oma koha välja. Joonemäng üldiselt muutub iga aastaga järjest jõulisemaks ja paremaks – suurepärased püüdmised, liikumised ja visked väravale.

Eraldi elan kaasa rootslanna Daniela Gustinile, mängisin temaga Flensburgis koos Saksamaa 2. Bundesligas ning suhtleme tänaseni. Samuti on põnev jälgida Taani paremsisemise Mette Tranborgi tegemisi, kes siis kui Aarhusis olin, kuulus meie tiimi ja oli juba 16-aastasena staarmängija.

Otsustavate mängude eel tooksin medalisoosikutena välja Hollandi, Rootsi ja Rumeenia. Viimane on varemgi suurvõistlustel alagruppides hea olnud, ent pole liiga kaugele jõudnud. Usun, et neil on tahtmist ja motivatsiooni küllaga kõrgetele kohtadele mängimiseks. Holland on viimastel aastatel pidevalt arenenud, aga kuld on veel saamata. Rootsi on lihtsalt väga võitluslikku mängu näidanud ja loodan, et teevad seda võistkonnana lõpuni välja."

Alagruppide lõplikud tabeliseisud:

A-alagrupp: Serbia 4, Rootsi 4, Taani 4, Poola 0 punkti;

B-alagrupp: Venemaa 4, Prantsusmaa 4, Montenegro 2, Sloveenia 2 punkti;

C-alagrupp: Holland 6, Ungari 4, Hispaania 2, Horvaatia 0 punkti;