Käsipalli EM-il poolfinalistid teada | Martin Johannson: minu silmis on suurim üllataja Rootsi

Käsipalli EM-finaalturniiril Horvaatias on täna kaks ja pool nädalat vältava turniiri esimene vaba päev. Eile õhtul selgusid neli paremat – poolfinaalides kohtuvad Prantsusmaa–Hispaania ja Taani–Rootsi. Eesti koondise kapten ja Bukaresti Steaua joonemängija Martin Johannson jagab oma muljeid EM-ist.

"Nendel meistrivõistlustel on olnud võrdlemisi palju üllatustulemusi. Eile viimase hetkeni lahtine olnud pääs poolfinaali teisest vahegrupist päädis otsese nö. veerandfinaaliga Saksamaa ja Hispaania vahel, mis kahjuks läks teisel poolajal igavaks. Oodanuks sakslastelt kõvemat vastupanu, aga ega nad tõesti paistnud sama võimsad kui kaks aastat tagasi tiitlit võites.

Juhtus nii, et hispaanlased jõudsid poolfinaali lausa kahe kaotusega. Palju oleneb ka kellele kaotada. Näiteks Horvaatial oli võtmemäng alagrupis Rootsi vastu, mis otsustas nende saatuse. Üllatavalt kindel allajäämine rootslastele, kes tänu sellele võidule jõudsid nelja parema hulka, jättes väljakuperemehed kindlasti pettununa 5. ja 6. koha peale toksima.

Minu silmis ongi suurim üllataja Rootsi ja siis ehk Tšehhi. Turniiri algus oli mõlemal konarlik, aga mida päev edasi, seda suurema hoo nad sisse said. "Vanad head" Taani ja Prantsusmaa hoiavad lippu kõrgel ja pakun, et sellist finaali jälle näemegi. Oma taset ei mänginud välja peamiselt endised Jugoslaavia riigid: Makedoonia, Serbia ja Sloveenia.

Minu endistest ja praegustest meeskonnakaaslastest tegi võrdlemisi hea turniiri Ivan Matskevitš Valgevene väravas ja ega tänane steaualane Stefan Vujic polnud kehv serblaste mängu juhtimas, aga kahjuks sai ta liiga napilt mänguaega. Oleks väärinud enam, ent konkurents on tihe ja uue tulijana polnud koondises kindlasti lihtne.

Loomulikult jälgisin erilise tähelepanuga joonemängijaid. Pikalt-pikalt olen juba imetlenud Bjarte Myrholi tegusid. Norralane on kindel ja stabiilne mees ning oma satsi liider alati, kus mängib. Tark ja sitke. On pidanud muid raskeid võitluseid väljaspool platsi ning imetlen ja elan talle aastaid kaasa. Kahjuks jäi norralastel veidi puudu, et korrata viimaste aastate edu.

Kokkuvõttes on seni olnud väga nauditav EM! Käsipall muutub aina kiiremaks ja võimsamaks. Tulemused on huvitavad ja tihtipeale ettearvamatud. Palju kasutatakse väravavahivahetust lisamängija toomiseks, kas siis vähemuses rünnaku võrdsustamiseks või 7-6 ülekaalu loomiseks aktiivse kaitse korral. Jään põnevusega ootama poolfinaale."

Kohtade jagamiseks 1. vahegrupis võitmatu Prantsusmaa taga läks vaja omavaheliste mängude väravate vahet, mis numbritega +1, 0 ja -2 reastas lõpuks vastavalt Rootsi, Horvaatia ja Norra. Rootslased kaotasid viimase kohtumise Norrale 25:28 ehk täpselt suurima vahega, mida võisid veel lubada.

Sloveenia ja Tšehhi kustutasid 2. vahegrupis teineteise poolfinaalilootused, mängides viimase mängudeõhtu avakohtumises viiki, Taani purustas 31:20 Makedoonia ning Hispaania oli küllalt kindlalt 31:27 parem tiitlikaitsja Saksamaast. Poolfinaalid peetakse reedel ning finaal ja pronksimäng pühapäeval Zagrebis.