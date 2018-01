Käsipalli EM-blogi. Kaspar Lees: ääremängijate puhul maksab kogemus

Horvaatias toimuv käsipalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on täies hoos – alagrupimängudes algas teine voor ning oma mõtteid jagab Eesti koondise ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vasakäär Kaspar Lees:

"Senised muljed on tõesti head, mängud on olnud väga huvitavad. Tiitlisoosikud, kelle hulka mina loen Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja Horvaatia, on seni võimsat käsipalli näidanud. Eriti just kaitses mängivad väga agressiivselt ja liikuvalt ning lisaks on veelgi kiiremaks muutunud pärast väravat rünnakule minek. Horvaadid olid küll eile Islandi vastu avapoolajal veidi hädas, aga kodupubliku toel võtsid lõpuks oma.

Samas ei saa öelda, et nn. tagumise otsa meeskonnad nõrgad oleks. Kvaliteeti on kõigil, eile hakkas Valgevene Norrale kõvasti vastu ning üleeile üllatas Makedoonia võiduga MM-pronks Sloveenia üle. Makedoonlased on suutnud ülikogenud liidrite ja noorte vahel hea koostöö ja stabiilsuse leida.

Vasakäärena hoian muidugi erilise tähelepanu all ääremängijate esinemist – kuidas neid toidetakse söötudega ja kuidas neid kasutatakse. Võrreldes näiteks Eesti liigaga on erinevus meeletus rünnakukiiruses. Käsipall muutub üha plahvatuslikumaks ja individuaalsemaks, ääri mängitakse osavalt viskele. Väga lahe on vaadata sellist kõrgetempolist mängu kiire palliliigutamisega.

Minu üks lemmikuid on kindlasti maailma parim vasakäär Uwe Gensheimer Saksamaalt, aga ka 38-aastane Islandi legend Gudjon Valur Sigurdsson on heas hoos. Peamine märksõna äärte puhul on kogemus, enamikes meeskondades teevad tegusid vanemad mängumehed. Vaid Rootsil on platsil noored ääred Jerry Tollbring ja Hampus Wanne, aga nemad on end juba Bundesliga tippklubideski läbi löönud."

A-alagrupis juhib nelja punktiga Horvaatia, kes eile sai 29:22 jagu Islandist. Rootsi alistas 30:25 Serbia ja nii on mõlemal põhjamaal kaks silma. B-alagrupis sai teise võidu maailmameister Prantsusmaa, olles 33:26 üle Austriast. Norra alistas Valgevene 33:28, mõlemal meeskonnal on tabelis kaks punkti.

Teistes alagruppides on seni peetud üks voor. C-alagrupis üllatas Makedoonia napi 25:24 võiduga Sloveenia üle ja tiitlikaitsja Saksamaa alistas kindlalt 32:19 Montenegro. D-alagrupis alustasid soosikud kindlalt – Hispaania võitis Tšehhimaad 32:15 ning Taani oli 32:25 üle Ungarist.