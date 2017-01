Täna õhtul algab Kosovo linnas Gjakovë's Eesti käsipallikoondise jaoks 2020. aasta EM-valikturniir. Võõrustajatel on juba kaks mängu peetud ja tabelis üks punkt, B-alagruppi juhib Türgi kolme silmaga kahest mängust.

ERR-i sporditoimetaja Aet Süvari muljetab Gjakovë'st: "Eesti koondis jõudis Gjakovë'sse kenasti ühes tükis. Prištinas maandudes oli maa veel must, teel 70 km kaugusele Gjakovë "väikelinna" (sedasi kirjeldavad 100 000 elanikuga linna kohalikud ise) hakkas aga sadama laia lund ning pärale jõudes oli maa valge.

Õhtune programm nägi koondislastele ette korralikku õhtusööki (supp, salat, lasanje, magustoit) ning võrdlemisi varast voodisseminekut pärast pikka reisipäeva – vähemalt rõhutas selle tähtsust õhtusöögilauas mängijatele peatreener Rein Suvi. Kaardimängud said loodetavasti suuremas osas lennu- ja bussireisi ajal ära mängitud.

Hommikul toideti koondislasi munade ja müsliga ning seejärel istus kõik see mees bussi ja suundus trenni, 2014. aastal uue kuue saanud Shani Nushi nimelisse "spordipaleesse". Palee on selle kohta ehk pisut suurejooneline, aga tõsi on see, et hall ise on üpris korralik. 2000 istekohaga, puhas, korralik ja uus...

Ainult radiaatoritesse tõesti investeeritud ei ole ja seetõttu on siin väljas valitsevate miinuskraadide ja lume tõttu kaunikesti jahedavõitu olemine. Tõsi, vaevalt see pallureid mänguplatsil eriti segab – küll aga on ebameeldiv enne ja pärast mängu riietusruumis toimetada, sest seal olevat mängijate sõnul suisa külm.

Aga millal enne väike külm eestlasi seganud on? Ongi tunne kodusem! Trenn tehtud, on mängijatel aega päeva jooksul vaimu häälestada, et õhtul Kosovo vastu platsile joosta. Kõigi meeleolu paistab olevat hea ja loodetavasti ei lase ka nooremad mängijad end heidutada tulise iseloomuga Balkani poolehoidjatest, keda olevat õhtul saali oodata ligi poolteist tuhat."

Kohtumine Kosovo – Eesti algab kohaliku aja järgi kell 19.30 (Eestis 20.30). Kohtunikena vilistavad mängu austerlased Florian Hofer ja Andreas Schmidhuber ning Euroopa Käsipalliföderatsiooni delegaadina on kohal Nebojša Vujisic Montenegrost.