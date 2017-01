Eesti meeste käsipalli koondis kohtub homme Ankaras otsustavas EM-valikmängus Türgiga. Alagrupivõiduks ja edasipääsuks vajab Eesti rahvusmeeskond võitu. Mäng algab Eesti aja järgi kell 15.00.

ERR-i sporditoimetaja Aet Süvari teatab Türgi pealinnast: "Ankara võttis meid vastu väga külma ilmaga – õhtul siia saabudes näitas kraadiklaas lausa 11 kraadi alla nulli. Tänane päev oli küll päikeseline, aga temperatuurinäidik siiski nullist ülespoole ei roninudki, sestap sai ümber lükatud ka see müüt, et Türgis on alati soe.

Päev oli rahulik. Koondislased said pärast hilisöist saabumist hinge tõmmata ja hotellis puhata. Päeval koguneti ka videosaali, kus vaadati veel kord külma peaga üle kodune Türgi mäng. Peatreener tõi esile kõik kohad, kus meie mäng lagunema kippus, kuid piitsa kõrval pakkus ka präänikut, kiites neid hetki koduses kohtumises, mis kiitust väärisid.

Rahuliku päeva järel suundusime spordisaali, kus veel viimaseid minuteid kestis kohaliku naiste käsipalliliiga liidrite omavaheline kohtumine. Põnev matš oli saali täis toonud ja nii said mehe mehed juba natuke maiku suhu, mis tunne on sellise publikuhulga ees siinsamas saalis homme mängida.

Treeningu ajal kuulsin ise uudist, mis oma kurbusega lausa jalust rabas – armast kolleegi, head inimest Lembitu Kuuset ei ole enam. Lembitu oli kõigele lisaks ka suur käsipallisõber – kui polnuks rasket haigust, küllap oleks ta tänagi olnud siin Türgis minu asemel. Tema kaotus on korvamatu ja temast maha jäänud auk laiutab meie kõigi südameis."

Eesti Käsipalliliit avaldab sügavat kaastunnet suurepärase inimese ja käsipalliarmastaja Lembitu Kuuse lähedastele, kolleegidele ja kogu spordirahvale.