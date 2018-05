Käsipalli Bundesliga: Jaanimaa kümme väravat aitasid koduklubil tabelis kerkida

Ainult kuus Eesti käsipallurit on jäänud veel kolme riigi liigades võistlustulle. Möödunud nädala täht oli kahtlemata Dener Jaanimaa, kes viskas Saksamaal kümme väravat ja kergitas koduklubi viimaselt kohalt.

Jaanimaa tööandja TuS N-Lübbecke sai üliolulise 22:21 (10:11) võõrsilvõidu vahetu konkurendi VfL Gummersbachi üle. Saadud kaks punkti tõstsid Lübbecke hoobilt tabeli viimaselt astmelt 15. kohale. Aga nelja viimast lahutab vaid üks punkt: Lübbecke ja Gummersbach 14 ning Ludwigshafeni Die Eulen ja TV 05/07 Hüttenberg 13 silma. Õnneks on eestlase tiimil üks kohtumine varuks.

Jaanimaa oli viimatises mängus võtmerollis, kui kogu avapoolaja tagaajaja osas olnud Lübbecke võidu noppis. Teisel pooltunnil olid need Eesti mulluse parima käsipalluri täpsed visked, mis külalismeeskonnale 16:15, 17:16 ja 19:18 edu andsid. Vastaste 3:0 vahespurt aga tähendas, et viimast viit minutit alustati kaheväravalises kaotusseisus. Lõpuks pöörati mäng siiski minimaalselt enda kasuks, Jaanimaa viskas kümme väravat ja andis ühe täpse söödu.