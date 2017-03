Käsipall HC Kehra vs Põlva Serviti

Käsipalli Balti liiga jõuab otsustavasse faasi, juba pühapäeval selgub tänavuse hooaja esimene finaalnelikusse pääseja ning samal päeval etendub veerandfinaali avavaatus Eesti klubide paaris HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti. Mäng peetakse Kehras ja algab kell 14.

Esimene finalist selgub paarist Dobele Tenax – Minski SKA, kus mõlemad veerandfinaalmängud peetakse sel nädalavahetusel Läti klubi kodusaalis. Ülejäänud kaks paari selgitavad parema järgmisel nädalal, kui Riihimäel kohtuvad reedel-laupäeval kohalik Cocks ja Viljandi HC ning Kaunases lähevad nädalavahetusel vastamisi Granitas-Karys ja Zaporožje ZTR.

Balti liiga ajalugu räägib Serviti kasuks

On küllalt selge, et veerandfinaalide põnevaim vastasseis toimub Eesti pinnal, sest neljast paarist võib võrdseimaks pidada just Kehra ja Serviti oma. Kehra lõpetas põhiturniiri A-alagrupis ZTR-i ja SKA järel kolmandana, Serviti oli Cocksi järel B-alagrupis kindlalt teine.

Et Kehra ja Serviti kohtuvad hooaja jooksul mitmeid kordi, vaatame korraks tagasi just Balti liiga ajaloole. Mullu ei ristunud kahe Eesti klubi teed kordagi, aga viiel eelneval hooajal peeti omavahel koguni 14 kohtumist, sealhulgas kahel puhul finaalis ja sama palju kordi pronksimängus. Seis on kindlalt Serviti kasuks, kel kirjas 10 võitu Kehra nelja vastu.

Viimati ehk hooajal 2014/15 mängisid klubid kolmel korral. Põhiturniiril võitsid mõlemad kodumängu, ent FinalFouri pronksimängus Kehras jäi 28:27 peale Serviti. Tänavu on Eesti meistrivõistlustel samuti juba kolm korda vastakuti oldud – esimesed kaks mängu läksid Servitile (30:25 ja 29:27) ning viimati ehk 1. veebruaril võitis Kehra kodus 29:27. Lisaks sai Serviti 32:30 võidu Eesti karikafinaalis.

Kehra plaanib targalt mängida

Avamängu kodus pidav Kehra peab kohtumisele minema peatreener Indrek Lillsoota, kel seisab ees ammuplaneeritud tööreis Šveitsi ja kehralasi juhendab pühapäeval Priit Pajus. "Meil on seljataga pikk reis Lätti ja Leetu ning raske mäng kolmapäeval Viljandiga, nii et ilmselt on Serviti hetkel veidi puhanum ja paremas seisus," arutles Lillsoo.

"Lisaks on Põlval palju pikem pink ja laiem valik koosseisuga varieerida. Meil on aga kolm põhimeest vigastusega väljas. Seega tuleb meil targalt ja läbimõeldult mängida ning peame hästi õnnestuma, et järgmisel nädalal endiselt omada võimalust finaalnelikusse jõuda," lisas Kehra peatreener.

Kodumeeskond peab hakkama saama ilma Dmõtro Jankovski, Jorma Käsperi ja Kaupo Liivata. "Mõlema paremääre puudumine on muidugi eriti valus, aga Viljandi vastu sai seal suurepäraselt hakkama noor Martin Nerut, kes küll paremakäeline, aga suudab ka vasakuga väravaid visata, mida kolmapäeval tõestaski," selgitas Lillsoo.

Eesti klubidepaari võitjast saab aprilli alguses toimuva Balti liiga finaalturniiri korraldaja ja Lillsoo usub, et seegi on meeskonnale väikeseks lisamotivaatoriks: "Eks korraldusõigus toob klubile kaasa kohustusi, aga fännidele, kogukonnale ja meeskonnale on see kindlasti motiveeriv."

Kalmer Musting: Hetkeseis on hea

Kui Kehra võitis kolmapäeval koduliigas Viljandit pärast kaotatud poolaega 29:24, siis Serviti sai palju lihtsama tööpäeva, alistades HC Viimsi/Tööriistamarketi koguni 35:14. "Mängisime päris hästi, aga eks hakka kätte jõudma ka kevadine aeg, kus peabki hästi esinema," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Hetkel on seis meeskonnas päris hea," hindas põlvalaste kauaaegne juhendaja. "Peale Indrek Neeme on kõik rivis ja nii on rotatsioon hetkel ehk hooaja parim, saan otsida ja leida erinevaid lahendusi. Suure koduse konkurendi vastu midagi lihtsat oodata pole, kahe üksteist nii hästi tundva meeskonna mängus on raske üllatada."

Rääkides kohtumisest just Balti liiga võtmes, tunnistas Musting, et vormi forsseerima ei hakata: "Oleme korra niimoodi 2014. aastal näppu lõiganud, kui lootsime finaalis SKA-st jagu saada ning hiljem jäime Eesti meistritiitlistki ilma. Aga loomulikult on Balti liiga veerandfinaal Kehraga tähtsam ja erilisem kui mõni nii-öelda reamäng."