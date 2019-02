Käsipalli Balti liiga toob sel nädalavahetusel põneva Viljandi ja Tallinna vastasseisu

B-tugevusgrupis juhib hetkel Läti meister Dobele Tenax 11 punktiga, HC Tallinnal ja Vilniuse VHC Šviesal on punkt vähem ning Leedu klubil mäng varuks. Riia Celtnieksil on kuus, Kaunase Granitas-Karysil kolm silma ning Viljandi on seni punktita. B-grupi kaks esimest teenivad pääsme Balti liiga veerandfinaali.

Tallinn vajab punkte, Viljandi soovib kaotustejada peatada

Viljandi ja Tallinn on tänavu juba kolmes erinevas sarjas kolmel korral vastamisi olnud. Meistriliigas said mulgid üheväravalise võidu, Balti liigas ja karikavõistluste poolfinaalis oli selgelt paremad pealinlased. Laupäevasele mängule lisab vürtsi tõsiasi, et vaid neli päeva hiljem ollakse uuesti Viljandis liigamängu raames vastakuti.

"Saime teisipäeval võimsa publiku toel magusa võidu Kehra üle ja meil on kaks päeva rohkem aega valmistuda. See võib kasuks tulla, sest näiteks Kehra vastu – kel oli kolme päeva sees teine mäng – olime lõpus palju värskemad," arvas Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Meie jaoks on loomulikult tegu väga tähtsa mänguga, sest tabelitipp on tihe ja iga punkt ülitähtis, kui tahame põhiturniiri lõpul kahe parema hulgas olla. Kaotasime sügisel Viljandile valusal moel, nii et alahinnata vastast ei plaani," kinnitas Lepp.

Viljandi HC pole 2019. aastal veel võidurõõmu tundnud, kaotatud on kõik viis mängu. Neljapäeval jäädi meistriliigas 27:30 alla Põlva Coopile. "Häälestatus oli mängu alguses kehv ja nii jäimegi kogu mänguks tagaajaja ossa, ega saanudki reaalselt ohtlikuks. Tahaks näha rohkem isu ja seda just kogenud tegijatelt," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks.