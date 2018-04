Karl Toom siirdub uueks hooajaks 2. Bundesliga klubisse

Eesti käsipallikoondislane Karl Toom leidis juba enne tänavuse hooaja lõppu uue klubi, sõlmides kaheaastase lepingu Saksamaal tugevuselt teises liigas ehk 2. Bundesligas mängiva TV Emsdetteniga. Lõppeval – ja ka eelmisel – hooajal esindas Toom TV 1893 Neuhausenit, kes võitleb Saksamaa kolmandas liigas püsimajäämise eest.

"Olen väga-väga rahul," tunnistas Toom. "Agendid tegid head tööd, sest Neuhauseniga on mul leping lõppemas ja kaks kuud tagasi käisin end Emsdettenis näitamas. Avaldasin sealsetele treeneritele muljet ning kuigi nad on loomulikult kursis, et mul jäi siin vahepeal põlvevigastuse tõttu terve aasta vahele, pakkusid siiski head lepingut."

TV Emsdetten on pikki aastaid 2. Bundesligas pallinud, tehes korraks ehk hooajal 2013/14 kiirpõike ka kõrgliigasse, kust siiski kohe tagasi pudeneti. Mullu saadi Saksamaa tugevuselt teises sarjas 9. koht, samal kohal ollakse ka hetkel. Üheksa vooru enne hooaja lõppu jäädakse neljandast kohast vaid kuus punkti maha, sama kaugel selja taga kümnendana on Toomi kaaslinlase Karl Roosna koduklubi Esseni TUSEM.

"Saan uuel hooajal suurepärase võimaluse end tõestada, sest kaks tänast vasaksisemist lahkuvad ja palgatakse kaks uut, kellest mina olin esimene," selgitas 20-aastane Viljandi HC kasvandik. "Tegemist on täisprofessionaalse tiimiga, kus saab täiega keskenduda ainult treeningutele ja mängudele."