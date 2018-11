Karikakaitsja Serviti kindlustas koha finaalnelikus

Serviti jääb ootama ülejäänud kolme veerandfinaali tulemusi ja pühapäeval Tartus toimuvat loosimist. Karikasarjast pudenenud Viljandi Spordikool võib aga heameelt tunda, et enne veel toimumata kohtumisi on karikavõistluste parim snaiper Aleksander Pertelson 33 tabamusega. 15-aastase noormehe lähimad jälitajad on kümne ja enama värava kaugusel.

Naiste käsipalli karikavõistluste neljandas ringis oli Reval-Sport/Mella

seisuga 22:20 (12:8) parem Tapa naiskonnast.