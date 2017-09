Kalmer Musting euromängu eel: "Võtmed on meie endi käes!"

Eesti käsipallimeister Põlva Serviti kohtub laupäeval EHF Cup-i esimese eelringi kordusmängus koduses Mesikäpa hallis Horvaatia klubiga HRK Gorica. Avamäng eelmisel nädalalõpul võõrsil lõppes 21:21 viigiga. Peatreener Kalmer Mustingu sõnul loodetakse kodusaalis korduskohtumine enda kasuks kallutada.

"Võtmed on selles elutähtsas mängus kindlasti meie endi käes," hindas Musting. "Aga usun, et tuleb väga huvitav ja tasavägine kohtumine kahe võrdse meeskonna vahel. Loodan nii koduseinte toetusele kui meie suurematele kogemustele, et laupäeval tegutseda õnnestunumalt kui nädal tagasi Horvaatias."

Avamäng kujunes äärmiselt tasavägiseks ning ehkki Eesti meister oli enamuse mänguajast tagaajaja osas, juhiti enne lõppu 21:20, kuid ka võõrsilt saadud viik tugeva käsipallimaa neljanda meeskonnaga oli hea saavutus. Eelmisel laupäeval olid Serviti täpseimad Kristjan Muuga 6 ja Henri Sillaste 5 tabamusega.

"Kui nädalatagune ebakindlus ja realiseerimisprobleem ehk üleüldine ärevus kordub, siis läheb meil raskeks," arvas Serviti juhendaja. "Mängueelsetel päevadel analüüsime põhjalikult, mida ja kuidas annaks parandada. Arvan, et kaitses on mõlemal meeskonnal keeruline midagi juurde panna, rünnakul aga küll."

"Küllap mõtlevad samamoodi ka vastased, nii et võtmeks saab, kumb suudab paremini end realiseerida," arutles Musting. "Peame suutma sama heale kaitsele lisada stabiilsuse rünnakul ja eelkõige parema realiseerimise. Ja no loomulikult loodan, et me ei peaks enam nii palju kui eelmisel nädalal vähemuses mängima."

Serviti – Gorica mäng algab Põlvas, Mesikäpa hallis kell 18. Kohtunikepaar Dorian Sirbu ja Valentin Suponicov tulevad Moldovast, EHF-i delegaadiks on lätlane Ilmars Kazinieks. Laupäevase kohtumise võitjat ootab teises eelringis ees järjekordne Horvaatia klubi – Našice RK Nexe.