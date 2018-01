Jälle Venemaa ja jälle doping! Seekord löögi all noored käsipallurid

Euroopa käsipalliliit avalikustas, et eelmisel suvel neidude Euroopa meistrivõistlustel finaali jõudnud ja hõbemedali võitnud Venemaa koondise kolm mängijat on andnud positiivse dopinguproovi.

Kõigile kolmele määrati 20-kuuline võistluskeeld, mis hakkas kehtima tagasiulatuvalt 12. septembrist.

Kuna dopinguga jäi korraga vahele mitu mängijat, siis oli oht, et Venemaa võistkonnalt võetakse ka medalid. Venemaa käsipalliliit on aga kohalikule meediale juba jõudnud kinnitada, et medalid jäävad, võistkonda tervikuna ei karistata.

Venemaa noortekoondis kaotas EM-i finaalis Prantsusmaale 26:31.