Jaanimaa ja Patrail tegid Bundesligas võimsa mängu

Möödunud nädala võimsaimad etteasted Eesti käsipallurite poolt leidsid kahtlemata aset maailma tugevaimas sarjas ehk Saksamaa Bundesligas. Dener Jaanimaa pommitas hooaja isikliku rekordi üheksa väravat ning Mait Patrail aitas oma klubi võidule seni punktikaotuseta liigaliidri üle.

Neljapäeva õhtul külastasid Jaanimaa ja MT Melsungen tabeli punast laternat TuS Nettelstadt-Lübbecket, aga Bundesliga on nii võrdne sari, et kõik võivad kõiki võita. Kodumeeskond on kõrgliiga uustulnuk, olles mullu ülivõimsalt – 13-punktilise vahega – võitnud 2. Bundesliga.

Dener Jaanimaa: on päevi, mil õnnestub peaaegu kõik

Ei olnud mäng lihtne Melsungenilegi, kuigi saadi 8:5 ette ja Jaanimaa oli selleks hetkeks visanud pooled külalismeeskonna väravatest. Võõrustajad võtsid järele, jõudsid viiginigi, ent Melsungen sai siiski 22:19 (12:11) võidu. Kümnest viskest üheksa väravavahi selja taha saatnud Jaanimaa tunnistas, et on päevi, mil õnnestub peaaegu kõik.

"Mul oli täna ilmselt selline päev," ütles Jaanimaa neljapäeval MT Melsungeni kodulehele. "Eelmiste heade mängudega olen leidnud vajaliku enesekindluse. Kõik meil täna siiski hästi ei sujunud, sest selles koosseisus mängib tagaliin alles kolmandat nädalat ja kõrge tempoga mängus tuleb paratamatult ka vigu."

Mait Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf said pühapäeval hakkama veelgi võimsama teoga – alistasid kodusaalis liigaliidri Berliini Füchse 33:27 (17:14). Ükski tiim polnud tänavu vaid võite tunnistanud mulluse EHF-i karikafinalisti võrku nii palju palle saatnud ja ainult korra olid vastased suutnud Füchse alla 30 värava hoida.

Patrail viskas kaks väravat, ent tegi meeskonna kasuks väga palju musta tööd nii kaitses kui rünnakul. Bundesliga tabelitippu tõusis tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwen, kel nagu Füchselgi nüüd 16 punkti üheksast mängust. Hannover-Burgdorfil ja SC Magdeburgil on 14 (10), SG Flensburg-Handewittil ja Melsungenil 13 (9) punkti.

Armi Pärdi koduklubi sai kolmanda võidu järjest

Saksamaa 2. Bundesligas jäi Karl Roosna nullile, kui tema TUSEM Essen tegi 30:30 (14:13) viigi Hildesheimi Eintrachtiga ning Janar Mägi naasis vigastuspausilt küll EHV Aue koosseisu, kuid 27:31 (16:16) kaotusmängus liidri Bergischer SC vastu väravaid ei visanud. Auel ja Essenil on tabelis neli punkti ja paiknetakse 16.-17. kohal.

Veel astme võrra madalamal jätkab hästi Armi Pärdi koduklubi Mecklenburger Stiere, noppides kolmanda järjestikuse võidu – 28:22 (14:7) MTV Braunschweigi üle. Pärt viskas ühe värava ja on Schwerini klubiga nüüd 3. liiga põhjatsoonis teisel kohal. Stierel on 11 punkti ja mäng vähem peetud 12 punktiga liidrikohta hoidvast TSV Altenholzist.

Sama liiga lõunatsoonis ei suutnud Karl Toomi kaks väravat päästa TV 1893 Neuhausenit juba neljandast järjestikusest kaotusest – kodus jäädi 23:30 (13:13) alla tabeli teisele Kornwestheimi SV Salamanderile.

Kaotusekibedust tundsid eelmisel nädalal ka Mikk Pinnonen ja Andris Celminš. Pinnonen viskas viis väravat UMF Aftureldingi 28:29 kaotusmängus UMF Selfossi vastu ning Celminš sai käe valgeks kahel korral kui tema RK Maribor Branik jäi 22:28 alla Trebnje RK Trimole.

Rooba, Maasalu ja Varik võtsid Jaanimaast eeskuju – kõigilt üheksa väravat

Martin Johannson ja Bukaresti Steaua naasid pärast üht viiki võidulainele ning lähenesid esimese kaotuse saanud liider Bukaresti Dinamole. Steaua alistas 21:19 Baia Mare CS Minauri ning Eesti koondise kapten viskas ühe värava ja andis kolm resultatiivset söötu. Dinamol on seitsme vooruga 18 ja Steaual 16 punkti. Tasub märkida, et Rumeenias antakse võidu eest kolm silma.

Võidukäiku ja väravate viskamist jätkasid ka Amo HK ja Jürgen Rooba. Amo alistas Rootsi esiliigas võõrsil IFK Tumba 31:26 ning järjekordselt oli eestlane üheksa väravaga meeskonna parim. Amo HK on kolme järjestikuse võiduga kogunud kuus punkti ning tabelis küll alles 8. kohal, ent järgmisest vastasest ehk teisel kohal paiknevast IFK Ystadist vaid punktiga maas.

Soome kõrgliigas sai Helsingi Dicken 34:30 jagu Karjaa BK-46-st. Valdar Noodla viskas võitjatele ühe värava, Janis Selge jäi kaotajate poolel nulli peale. Kuidagi ei suuda hoolimata eestlaste väravatest võidulainele jõuda Siuntio IF. Pühapäeval kaotati kodus 34:37 Vantaa Atlasele.

Ott Varik ja mängu parimaks valitud Sten Maasalu viskasid üheksa väravat, Taavi Tibar lisas ühe. Varik ja Maasalu on vastavalt 36 ja 35 tabamusega Soome liiga snaiprite tabelis 3.-4. kohal. Eestlaste klubidest on Dicken ja BK-46 viie mänguga kogunud kuus ning Siuntio kolm punkti, kohad liigatabelis 5.-7.