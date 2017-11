Internetti lekitatud alastipildid on Norra sporditähte murdmas

Norra naiste käsipallikoondise üks liidritest Nora Mörk elab läbi raskeid aegu: värskelt lekitati internetiavarustesse tema alastifotod, mis on 26-aastase naise jaoks olnud äärmiselt kurnav.

"Olen tundnud häbi, olen tundnud süüd. Mõtlesin alguses, et sõidan jõuludeni teise maailma otsa, kuid see tähendaks kurjategijate võitu," sõnas Mörk, kes sai fotode halbadesse kätte sattumisest teada kaks kuud tagasi.

Rio olümpiamängudel norralased pronksile vedanud ning kogu turniiri parimaks väravakütiks tõusnud Mörk on sellest ajast saati olnud ka palliplatsil oma hale vari: alles möödunud nädalavahetusel suutis ta oma tavapärasel tasemel mängida. Norra üldsus on aga naise taha koondunud, sest peagi seisavad ees maailmameistrivõistlused. "Kaalusin alguses isegi MMist loobumist, aga nüüd loodan lihtsalt, et suudan valmistumise ajal täielikult keskenduda. Arvasin varem, et olen tugev inimene, aga see kõik on olnud tohutult raske."

Väidetavalt on häkker, 20-aastane mees, oma süüd juba tunnistanud. Mörki sõnul käib nüüd aga võitlus selle vastu, et kõik fotode jagajad oma teenitud karistuse saaksid.

Mörk hakkab Norra koondisega Saksamaal MM-tiitlit kaitsma: 2015. aastal võideti tiitel Taanis ning naine ise valiti turniiri sümboolsesse koosseisu.