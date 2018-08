HC Tallinn sai Leedu käsipalliturniiril väärt kogemusi

HC Tallinn alistas pühapäeva turniiri 7.-8. koha mängus Poola võistkonna Białostocki Szczypiorniaki 30:14. Turniiri võitis Valgevene profimeeskond Grondno Kronon, kes finaalis oli üle Alytuse Varsa-Stronglasasest 35:34. HC Tallinn kaotas reedel Krononile 25:35 ning laupäeval HC Vilniusele 28:21 ja Kaunase Tehnikaülikooli võistkonnale Azuolas 21:24.

Füüsiliselt alla ei jäänud, kuid otsuste tegemisel suur potentsiaal

HC Tallinna peatreener Jüri Lepa sõnul täitis rahvusvaheline turniir igati oma eesmärki. “Kogemuste mõttes ülivajalik turniir, mis toimus kihvtis 3400 pealtvaatajat mahutavas spordisaalis Alytuses. Meie mängijad said väärt kogemusi erineva koolkonna vastu mängides. Üldfüüsiliselt ja kiiruselt me kellelegi alla ei jäänud, kuid olukordade lahendamisel nii kaitses kui rünnakul on meie noortel meestel veel kõvasti õppida. Täistempot me igas mängus peale ei pannud ja mängijaid ribadeks ei tõmmanud, kuna algaval nädalavahetusel 31. augustist kuni 2. septembrini toimub ka veel kodune Tallinn Men Handball Cup Kalevi spordihallis. Kahe nädalavahetusega 9 mängu on isegi noortele meestele üldfüüsiliselt päris suureks koormaks. Peaasi, et ettevalmistusperioodi vigastusteta läbime ning põhihooajaks kõik rivis oleksid”, lausus Lepp.

Leedu klubikäsipall on ühtlane ja 4 klubi osaleb eurosarjas