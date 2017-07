HC Tallinn napsas Kehralt pommitaja ja Viimsilt joonemängija

Värskelt loodud käsipalliklubi HC Tallinn alustas 1. juulil hooaja ettevalmistusega. Viimaste seas on meeskonnaga liitunud vasakukäeline pommitaja Marko Slastinovski (27) Kehrast ning joonemängija Mattis Rätsep (25) Viimsist.

Eesti meeste meistriliigas ning Balti liigas debüteeriv HC Tallinn on sõlminud 3-aastased kokkulepped 15 mängijaga. Võistkonna tuumiku moodustavad eelmisel hooajal Eesti meistriliigas HC Tallase ridades mänginud 12 mängijat ning lisandunud on 3 uut täiendust.

Slastinovski on käsipalli mängimist alustanud Jüri Lepa käe all HC Tallases ning tulnud HC Kehra/Horizon Pulp&Paberi ridades kahel korral nii Eesti kui ka Balti liiga meistriks. Viimasel hooajal oli aastaid ka Eesti koondises mänginud Slastinovski ka HC Kehra kapten. Lisaks Viimsi/Tööriistamarketist liitunud Rätsepale oli klubi varem käed löönud Põlvast pärit 22-aastase mängujuhiga Robin Oberg (viimati Viimsi/Tööriistamarket), kes tegi jaanuaris debüüdi Eesti meeste koondises.

HC Tallinna meeste võistkonna peatreener on endine Eesti koondise peatreener Jüri Lepp, kes on HC Kehra klubi üks asutajatest ning pikaaegne peatreener. Klubi tegevjuht on Risto Lepp, üldkehalise ettevalmistuse treener Indrek Verro, väravavahtide treener Martin Lillepea ning noortetöö juht Madis Kokkuta.

HC Tallinn paneb hooajaks ettevalmistumisel juulis ja augustis rõhku üldkehalisele treeningule. Augustis on plaanis laagrid Eestis ning kontrollturniirid välismaal. Kodupubliku ees teeb klubi avaetteaste Kalevi Spordihallis toimuval hooajaeelsel turniiril Tallin Men Handball Cup 1.-3. septembril.

HC Tallinna koosseisu kuuluvad hooajal 2017/18 Armis Priskus (väravavaht, 17), Karel Hermas (väravavaht, 19), Rauno Aus (vasak äär, 20), Marek Karu (vasak äär, 18), Raigo Pennula (vasak sisemine, 20), Markus Viitkar (vasak sisemine/mängujuht, 19), Robin Oberg (mängujuht, 22), Risto Kiil (21, mängujuht), Marko Slastinovski (27, parem sisemine), Johannes Treimanis (19, parem sisemine/parem äär), Enrico Anton (20, parem äär), Emil Grubi (20, parem äär/vasak äär), Veiko Luik (22, joonemängija), Rainer Kelk (joonemängija, 19) ja Mattis Rätsep (joonemängija, 25).