HC Tallinn kohtub Sõle spordikeskuse esimeses käsipallimängus soomlastega

HC Tallinn on varem soomlastega mänginud aasta tagasi kontrollturniiril Karjaal, kus GrIFK võitis 27:25.

Soome meistriliiga avavoorus jäi GrIFK mõned päevad tagasi võõrsil alla hõbedameeskond Karjaa BK-46-le 24:28.

Uus treener ja kaks tugevat rootslasest mängijat

GrIFK on Helsingi eeslinna Kauniaineni võistkond, keda juhendab sel hooajal uus treener Kaj Hagman. Lisaks on meeskonnaga liitunud mängujuht Anthony Hellakoski, kes esindas eelmisel hooajal Helsinki Atlase võistkonda ning valiti Tallinn Men Handball Cup 2018 All-Star võistkonda. Rootsi meistriliigast võistkonnast Lugi tuli aastaks laenule joonemängija Anton Karlsson (19), kes suvel esindas Rootsi U-20 koondist EM-finaalturniiril. Klubi põhitegijad on ka Soome koondise paremäär Miro Koljonen (26) ning ka Saksamaa Bundesligas TBV Lemgos ja Rootsi koondiseski mänginud vasakukäeline tagamees Patrick Johanson (31).

Klubist lahkus suvel koondislane Richard Sundberg, kes liitus Saksa klubiga TSG AH Bielefeld.