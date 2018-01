HC Tallinn kaotas Balti liigas suurelt Minski SKA-le

Käsipalli Balti liigas peeti laupäeval üks kohtumine Valgas, kus HC Tallinn võõrustas Valgevene suurklubi Minski SKA-d. Pealinlastest debütantidel jätkus jõudu kolmekordse Balti liiga võitja vastu võidelda pisut enam kui pool tundi, kuid lõpuks jäädi alla suurelt 22:35 (12:15).

Jüri Lepa hoolealused alustasid hästi ja olid kuuendaks minutiks ees 4:2. Siis lasti SKA-l visata neli vastuseta väravat ja jäädi tagaajaja ossa, ent viis minutit enne poolajapausi jõuti Kaimar Leesi tabamusest viigini 11:11. Valgevenelased spurtisid uuesti ette ja võitsid avapoolaja 15:12.

Robin Oberg vähendas teise pooltunni algatuseks vahet, ent siis pani SKA sisse uue käigu – järgmise viieteistkümne minutiga lubati kodumeeskonnal skoorida vaid korra, visates ise 11 väravat! Mäng oli tehtud, sest tosinaväravalisest kaotusseisust väljapääsu polnud. SKA sai kindla 35:22 võidu.

Sander Sven Annula oli pealinlaste resultatiivseim seitsme tabamusega. Oberg lisas viis, Rauno Aus, Markus Viitkar ja Raigo Pennula kaks väravat. Tallinna kogenuimad Marko Slastinovski ja Kaimar Lees said kirja nagu Marek Karu ja Johannes Treimaniski ühe tabamuse. SKA ridades olid paremad Artur Rud kuue ja värskelt EM-finaalturniirilgi Valgevene koondises esinenud Nikolai Aljohhin viie väravaga.

"Marko Slastinovskil polnud täna just hea päev, statistikat pole käepärast, aga seitsmest-kaheksast viskest ei läinud ükski sisse," tunnistas Lepp. "Esimesel poolajal mängisime päris hästi ja suutsime mingitki võrdsust hoida, aga kohe teise pooltunni algul läks mäng käest. SKA kiirus ja jõud on ikka hoopis teisel tasemel ehk siis klassivahe pääses maksvusele."

Lepp tegi ohtralt vahetusi ja andis kõigile pea võrdselt mänguaega. "Tulevikku silmas pidades pean seda positiivseks, et kõik said SKA-suguse tippklubi vastu piisavalt mängida. Meil on päris karm mängudegraafik ja oli selge, et lõpuni me lihtsalt ei kesta. Aga pole midagi, tuleb raske periood üle elada," sõnas Tallinna peatreener.

SKA tõusis samas Balti liiga B-alagrupi uueks liidriks 13 punktiga kaheksast mängust. Zaporožje ZTR-il on 12 (7), Põlva Servitil 11 (6) ning Riia Celtnieksil, HC Tallinnal ja Kaunase Granitas-Karysil kõigil kaks punkti seitsmest mängust. Pühapäeval kohtub SKA Põlvas kohaliku Servitiga, mäng algab Mesikäpa hallis kell 17.